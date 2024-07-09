Başvurular başladı! En az ilkokul mezunu 18 yaş üstü dikkat!

Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ), güncel personel alımlarını aralıksız sürdürüyor ve yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Son duyuruya göre, belirli bir ilde kamuya temizlik görevlisi alınacak. İŞKUR'un bu ilanı, iş arayanlar için yeni bir umut kaynağı oldu. Başvuru şartları ve süreç hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen adaylar için ilan detayları paylaşıldı. Kamuda temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adaylar, belirlenen tarihler arasında başvurularını yapabilirler.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, iş arayan eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar için temizlik görevlisi pozisyonunda iş imkânı sunuyor. Bu kapsamda, kamu kurumunda istihdam edilmek üzere belirlenen şartlar ve başvuru süreci detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

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İlana başvuracak adaylar, ilan şartlarını taşıdıkları takdirde çeşitli kanallar üzerinden başvurularını yapabilirler. Başvuru süreci, e-Devlet üzerinden "İş Arayan" linki aracılığıyla, İŞKUR hizmet noktalarından veya Alo 170 hattı üzerinden gerçekleştirilebilir. Başvuru süresi tatil gününe denk geldiğinde ise takip eden ilk iş günü sonuna kadar başvurular uzatılır.