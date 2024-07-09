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Başvurular başladı! En az ilkokul mezunu 18 yaş üstü dikkat!

İŞKUR'un bu yeni ilanı, hem iş arayanlar için yeni fırsatlar yaratıyor hem de kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oluyor. Başvurular, İŞKUR'un belirlediği kanallar üzerinden yapılacak ve başvuru süreciyle ilgili tüm detaylar İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alacak. Kamuya temizlik görevlisi alımıyla ilgili detayları kaçırmamak için İŞKUR'un duyurularını takip edin.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 10:06 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 10:06
Başvurular başladı! En az ilkokul mezunu 18 yaş üstü dikkat!

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), güncel personel alımlarını aralıksız sürdürüyor ve yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Son duyuruya göre, belirli bir ilde kamuya temizlik görevlisi alınacak. İŞKUR'un bu ilanı, iş arayanlar için yeni bir umut kaynağı oldu. Başvuru şartları ve süreç hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen adaylar için ilan detayları paylaşıldı. Kamuda temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adaylar, belirlenen tarihler arasında başvurularını yapabilirler.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, iş arayan eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar için temizlik görevlisi pozisyonunda iş imkânı sunuyor. Bu kapsamda, kamu kurumunda istihdam edilmek üzere belirlenen şartlar ve başvuru süreci detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar

İlana başvuracak adaylar, ilan şartlarını taşıdıkları takdirde çeşitli kanallar üzerinden başvurularını yapabilirler. Başvuru süreci, e-Devlet üzerinden "İş Arayan" linki aracılığıyla, İŞKUR hizmet noktalarından veya Alo 170 hattı üzerinden gerçekleştirilebilir. Başvuru süresi tatil gününe denk geldiğinde ise takip eden ilk iş günü sonuna kadar başvurular uzatılır.

Başvuru Süreci ve Şartlar

Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru yapılabilir. İlana başvuracak öncelikli adaylar, başvuru esnasında genel veya öncelikli listeden birini seçmek zorundadır. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

Başvuru yapan tüm adaylar noter kurasına tabi tutulur. Kuraya katılacak adayların tamamı, talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Noter kurası ile belirlenen adaylar arasında açık iş sayısının dört katı kadar aday sınava çağrılmak üzere belirlenir.

Başvuru Şartlarının Detayları

Başvuruda bulunacak adayların, ilan şartlarına ilişkin eğitim durumu, tecrübe, mesleki belge, yabancı dil şartı gibi belgeleri ilgili kamu kurumuna ibraz etmeleri gerekmektedir. Belge teslim tarihi ve yeri ilan veya kamu kurumunun internet sitesinde duyurulur. Belgelerini ibraz edemeyen veya yanlış beyanda bulunan adaylar listeden çıkarılır ve yerine yedek adaylar alınır.

Sınav Süreci ve Duyurular

Sınav günü, saati ve yeri kamu kurumunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmaz. Adaylar sınavla ilgili bilgileri internet sitesinden takip etmek zorundadır.

Öncelik hakkına sahip adaylardan, işverence davet edildikleri halde icabet etmeyenler veya işi reddedenler öncelik haklarını kaybederler. Kamu kurumlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisine taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez.

İşçi Alımında Dikkat Edilecek Hususlar

İşe alınacak işçiler noter kurası ile belirlenecek ve bu kurada belirlenen adaylar sınava katılacaktır. Sınav, mesleki bilgi ve becerilere ilişkin sorulardan oluşacak olup, 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Başarı puanı 60 olarak belirlenmiş olup, bu puanın altında kalan adaylar başarısız sayılacaktır.

İşe Alınacak Adayların Nitelikleri

Başvuru yapacak adayların 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecekleri belirtilmiştir. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi gereğince belirlenen genel şartları taşımaları gerekmektedir. Askerlik ile ilişiği olmamak, ilan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak da diğer şartlar arasındadır.

Adayların eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanmış olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Ayrıca, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmalıdırlar. Görevini sürekli yapmasına engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamalıdır.

Kuraya Tabi İş Gücü Taleplerinde Belirleyici Hususlar

Kura çekimi sonucunda belirlenen adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurumuna belgelerini ibraz edeceklerdir. Belgelerini süresi içinde teslim etmeyen, yanlış beyanda bulunan veya atama şartlarını taşımayan adayların işlemleri iptal edilecektir. İptal edilen adayların yerine yedek listeden adaylar çağrılacaktır.

İşçi alımında noter kurası ile belirlenen adaylar, sınav günü ve saati belirlenen kamu kurumunun internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav, mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konulardan oluşacak ve 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Başarı puanı 60 olup, bu puanın altındaki adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Çalışma Şartları ve Deneme Süresi

İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Bu süre içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. Deneme süresi içinde iş akdi feshedilenlerin yerine yedek listeden adaylar çağrılacaktır.

Çalışma periyodu daimi olup, çalışma şekli deneme süreli olarak belirlenmiştir. Yerleştirilen adaylar, kamu kurumunun belirlediği çalışma saatlerine ve şartlarına uymak zorundadır. İlan edilen kadrolar için başvurular, belirtilen tarih aralığında yapılmalı ve adaylar tüm şartları sağladıklarından emin olmalıdırlar.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü İlanı: Eski Hükümlü ve TMY İşçi Alımı

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilan, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanmış adaylara yönelik temizlik görevlisi alımını kapsıyor. Bu ilan, adayların kamu kurumunda daimi işçi olarak istihdam edilmesini amaçlıyor. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, ilan edilen tarihler arasında başvurularını yapabilir ve noter kurası ile belirlenecek adaylar arasına girebilirler.

Başvuru şartları arasında, en az ilköğretim mezunu olmak, 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını aşmamış olmak gibi kriterler yer alıyor. Ayrıca, adayların askerlik ile ilişiği olmamalı ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamalıdır.

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