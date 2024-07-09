Başvurular başladı! En az ilkokul mezunu 18 yaş üstü dikkat!

Başvuru Şartlarının Detayları
Başvuruda bulunacak adayların, ilan şartlarına ilişkin eğitim durumu, tecrübe, mesleki belge, yabancı dil şartı gibi belgeleri ilgili kamu kurumuna ibraz etmeleri gerekmektedir. Belge teslim tarihi ve yeri ilan veya kamu kurumunun internet sitesinde duyurulur. Belgelerini ibraz edemeyen veya yanlış beyanda bulunan adaylar listeden çıkarılır ve yerine yedek adaylar alınır.
Sınav Süreci ve Duyurular
Sınav günü, saati ve yeri kamu kurumunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmaz. Adaylar sınavla ilgili bilgileri internet sitesinden takip etmek zorundadır.
Öncelik hakkına sahip adaylardan, işverence davet edildikleri halde icabet etmeyenler veya işi reddedenler öncelik haklarını kaybederler. Kamu kurumlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisine taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez.
İşçi Alımında Dikkat Edilecek Hususlar
İşe alınacak işçiler noter kurası ile belirlenecek ve bu kurada belirlenen adaylar sınava katılacaktır. Sınav, mesleki bilgi ve becerilere ilişkin sorulardan oluşacak olup, 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Başarı puanı 60 olarak belirlenmiş olup, bu puanın altında kalan adaylar başarısız sayılacaktır.
İşe Alınacak Adayların Nitelikleri
Başvuru yapacak adayların 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecekleri belirtilmiştir. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi gereğince belirlenen genel şartları taşımaları gerekmektedir. Askerlik ile ilişiği olmamak, ilan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak da diğer şartlar arasındadır.
Adayların eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanmış olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Ayrıca, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmalıdırlar. Görevini sürekli yapmasına engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamalıdır.
Kuraya Tabi İş Gücü Taleplerinde Belirleyici Hususlar
Kura çekimi sonucunda belirlenen adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurumuna belgelerini ibraz edeceklerdir. Belgelerini süresi içinde teslim etmeyen, yanlış beyanda bulunan veya atama şartlarını taşımayan adayların işlemleri iptal edilecektir. İptal edilen adayların yerine yedek listeden adaylar çağrılacaktır.
İşçi alımında noter kurası ile belirlenen adaylar, sınav günü ve saati belirlenen kamu kurumunun internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav, mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konulardan oluşacak ve 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Başarı puanı 60 olup, bu puanın altındaki adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Çalışma Şartları ve Deneme Süresi
İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Bu süre içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. Deneme süresi içinde iş akdi feshedilenlerin yerine yedek listeden adaylar çağrılacaktır.
Çalışma periyodu daimi olup, çalışma şekli deneme süreli olarak belirlenmiştir. Yerleştirilen adaylar, kamu kurumunun belirlediği çalışma saatlerine ve şartlarına uymak zorundadır. İlan edilen kadrolar için başvurular, belirtilen tarih aralığında yapılmalı ve adaylar tüm şartları sağladıklarından emin olmalıdırlar.
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü İlanı: Eski Hükümlü ve TMY İşçi Alımı
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilan, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanmış adaylara yönelik temizlik görevlisi alımını kapsıyor. Bu ilan, adayların kamu kurumunda daimi işçi olarak istihdam edilmesini amaçlıyor. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, ilan edilen tarihler arasında başvurularını yapabilir ve noter kurası ile belirlenecek adaylar arasına girebilirler.
Başvuru şartları arasında, en az ilköğretim mezunu olmak, 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını aşmamış olmak gibi kriterler yer alıyor. Ayrıca, adayların askerlik ile ilişiği olmamalı ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamalıdır.
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