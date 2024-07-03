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Çarşı ve mahalle bekçisi zamlı maaşları kaç TL oldu? Temmuz 2024 Bekçi maaş zammı! İlkokul, lise, üniversite mezunu bekçi zam oranı

Temmuz 2024 memur maaş zammı, merakla beklenen TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşlarına 6 aylık enflasyon oranı kadar zam yapılmakta. Bu doğrultuda, öğretmen, hemşire, polis, doktor, mühendis gibi farklı meslek gruplarında çalışan memurların maaşları da güncellenecek. Peki, bekçi maaşları ne kadar olacak 2024? Çarşı ve mahalle bekçisi zamlı maaşları kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 07:37 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 07:38
Çarşı ve mahalle bekçisi zamlı maaşları kaç TL oldu? Temmuz 2024 Bekçi maaş zammı! İlkokul, lise, üniversite mezunu bekçi zam oranı

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Memur maaş zammı hesaplamalarında enflasyon farkı büyük bir rol oynamakta. Ocak ve Temmuz dönemlerinde TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre memur maaşlarına zam yapılmaktadır.

ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memur maaş zammında belirleyici olacak 6 aylık enflasyon farkı netleşiyor. Memur ve memur emeklilerinin zamları 3 Temmuz 2024'te saat 10:00'da belli olacak.

Oranların açıklanmasının ardından bekçi maaşları da belli olacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuruları henüz başlamadı.

Bekçilik başvuru tarihleri ile ilgili duyurular için haber sitemizi takip edebilirsiniz.

BEKÇİLİK ŞARTLARI NEDİR?

2024/1. dönem bekçi alımı şartları henüz açıklanmadı. Ancak 2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları şöyleydi:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev,
birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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