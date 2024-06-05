Haziran ayı İŞKUR’dan paketleme işi ilanları geldi! En az 19.995 TL kazanma fırsatı başladı! İşte başvuru koşulları

Son yıllarda online alışverişin hızla artan hacmi, paketleme işlerini kritik bir role taşımıştır. Müşterilerin sipariş ettikleri ürünlerin hasarsız ve zamanında ellerine ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu işler, özellikle pandemi sürecinde büyük bir popülerlik kazanmıştı. Bu bağlamda, İŞKUR aracılığıyla yayınlanan ilanlar, paketleme işlerine olan yoğun talebi açıkça ortaya koymaktadır. Online alışverişin yaygınlaşmasıyla birlikte paketleme işleri, lojistik süreçlerin en önemli aşamalarından biri haline gelmiştir. İşte bu işlerin önemini ve neden artan bir talep gördüğünü açıklayan bazı detaylar...