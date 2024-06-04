Mülakatsız KPSS şartsız en az 32.650 TL maaşla Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı! İşte başvuru şartları

Son dönemde iş arayanlar arasında hızla popülerlik kazanan mesleklerden biri olan bekçilik, İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarla büyük ilgi görüyor. Özel sektörde gerçekleştirilecek bekçi alımlarında KPSS şartı aranmaması, daha geniş bir aday kitlesinin bu ilanlara başvurabilmesini sağlıyor. Özellikle güvenlik ve düzen sağlamada kritik rol oynayan bekçilik mesleği, çalışma koşulları ve istihdam fırsatları ile öne çıkıyor. İŞKUR'un sağladığı bu fırsatlar, iş arayanlara kolay ve hızlı bir şekilde yeni kariyer kapıları açıyor.