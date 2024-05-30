İSG sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024! (sonuc.osym.gov.tr) İSG/1 kaç puanla kazanılır? 5 ayrı sertifika...

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

• Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

• Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

• Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

• Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

• Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

• Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.