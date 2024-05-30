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İSG sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024! (sonuc.osym.gov.tr) İSG/1 kaç puanla kazanılır? 5 ayrı sertifika...

Türkiye genelinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İSG/1 sınavı, 5 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi. Binlerce aday, bu önemli sınava girerek geleceklerini şekillendirmek için ter döktü. Ancak şimdi, sınav heyecanının doruk noktasında olan adaylar, sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 08:38 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 08:38
İSG sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024! sonuc.osym.gov.tr İSG/1 kaç puanla kazanılır? 5 ayrı sertifika...

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında uzmanlaşmayı hedefleyen adayların katıldığı 2024/1 İSG sınavı sonuçları heyecanla bekleniyor. 5 ayrı sertifikaya yönelik çoktan seçmeli soruların sorulduğu bu sınavda adaylara 75 dakika süre tanındı. Ancak şimdi, sınavın sona ermesiyle birlikte adaylar, sonuçların açıklanmasını merakla bekliyorlar.

İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre İş Sağlığı ve Güveliği Sınavı sonuçları 30 Mayıs Perşembe (bugün) açıklanacak. Adaylar ekran başında.

İSG SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Her ÖSYM sınavında olduğu gibi İSG sonuçları da ÖSYM sonuç sisteminden açıklanacak:

İSG/1 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİR ADAYIN SINAVININ GEÇERLİ SAYILMASI

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

• Sınava, atandığı salon/sırada girmesi,

• Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini Sınav görevlilerine teslim etmesi,

• Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

• Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

• Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

• Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

• Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

• Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

• Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

• Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

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