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KPSS şartsız şoför, güvenlik, sekreter, aşçı, temizlik, hizmetli alımı başvuru şartları belli oldu! Şehir ve kamu hastanelerine personel alımı başladı!

Türkiye'deki sağlık sektöründe gerçekleştirilen geniş çaplı personel alımları, sektörün sürekli büyümesi ve gelişmesiyle doğrudan bağlantılıdır. KPSS şartı aranmaksızın yapılan bu personel alımları, devlet kurumlarında çalışma fırsatı arayan birçok kişi için önemli bir kapı açmaktadır. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) zorunluluğu olmadan gerçekleştirilen bu alımlar, geniş bir aday kitlesine hitap etmekte ve sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için büyük bir avantaj sunmaktadır. Bu, hem sektöre yeni adım atacaklar hem de mevcut çalışanlar için değerli bir fırsattır. İşte KPSS şartsız şoför, güvenlik görevlisi, sekreter, aşçı, temizlik personeli ve hizmetli alımı başvuru şartları:

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 10:08 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 10:08
KPSS şartsız şoför, güvenlik, sekreter, aşçı, temizlik, hizmetli alımı başvuru şartları belli oldu! Şehir ve kamu hastanelerine personel alımı başladı!

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Türkiye'nin çeşitli şehir ve kamu hastaneleri, KPSS şartı olmadan veya düşük KPSS puanıyla geniş çapta personel alımına başladı. Güvenlik, temizlik, şoför, sterilizasyon görevlisi ve tıbbi sekreter pozisyonları için toplamda yüzlerce yeni personel alınacak. İşte detaylar ve başvuru şartları.

KPSS'siz Personel Alımına Genel Bakış

KPSS'siz alım yapılacak pozisyonlar arasında güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför, sterilazasyon görevlisi ve tıbbi sekreter bulunuyor. Bu alımlar, özellikle iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor. İşte alım yapılacak bazı önemli kurumlar ve açık pozisyonlar:

Ankara Üniversitesi: 139 personel

Tarsus Üniversitesi: 7 personel

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: 30 personel

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 8 personel

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi: 12 personel

Kırıkkale Üniversitesi: 121 personel

Şehir Hastaneleri Personel Alım Detayları

Türkiye'nin dört bir yanındaki şehir hastaneleri, çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapıyor. İşte bazı öne çıkan hastaneler ve alım yapılan pozisyonlar:

Etlik Şehir Hastanesi

  • Şoför, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, otopark görevlisi, sterilizasyon görevlisi, servis elemanı, bulaşıkçı, aşçı yardımcısı.

Sancaktepe Şehir Hastanesi

  • 30 güvenlik görevlisi

Bilkent Şehir Hastanesi

  • Beden işçisi, temizlik görevlisi.

Eskişehir Şehir Hastanesi

  • Beden işçisi, sterilizasyon görevlisi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

  • Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi, sterilizasyon teknisyeni.

Diğer Şehir Hastaneleri

İzmir, Konya, Manisa, Antalya ve Ankara şehir hastaneleri de dahil olmak üzere birçok ilde benzer pozisyonlar için alımlar devam ediyor.

Başvuru Şartları ve Süreci

Başvuru şartları pozisyona göre değişiklik göstermekle birlikte, genellikle adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış olması ve ilgili pozisyon için gerekli öğrenim düzeyini tamamlamış olması gerekiyor. Bazı pozisyonlar için özel şartlar ve sertifikalar istenebilir.

Başvurular, ilan edilen hastane veya üniversitenin resmi web sitesi üzerinden veya doğrudan ilgili hastane/üniversitenin insan kaynakları departmanına yapılabilmektedir.

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