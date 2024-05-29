Dikkat yalnızca 2 gün kaldı: 18 ile 40 yaş arası B sınıfı sürücü ehliyeti olanlara havalara uçuran haber

18 ile 40 yaş aralığında olmak. Son altı ay içerisinde Malatya Doğanşehir ilçe sınırları içerisinde ikamet etmiş olmak. Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da askerlikle ilişiği olmamak. B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak.

Herhangi bir suçtan mahkum olmamış olmak. Seyahat engeli bulunmamak. KPSS'den en az 60 puan almış olmak. Bilgisayar ve ofis programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Son Teslim Tarihleri Başvuruda bulunacak adayların, belirlenen şartları taşıdıklarını kanıtlayan belgeleri en geç 31 Mayıs tarihine kadar Doğanşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrak tesliminin son günü 3 Haziran olarak belirlenmiştir. Adaylar, evraklarını şahsen teslim etmelidir. Eksik veya yanlış belge sunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Mülakat Süreci Başvuruları onaylanan adaylar için mülakatlar 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Mülakat yer ve zamanı, başvurusu kabul edilen adaylara özel olarak bildirilecektir.