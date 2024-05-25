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Şehir ve kamu hastanelerine KPSS şartsız ve düşük KPSS puanı ile personel alımı başladı (şoför, güvenlik, sekreter, aşçı, temizlik, hizmetli)

Türkiye'nin çeşitli şehir ve kamu hastaneleri, KPSS şartı olmadan veya düşük KPSS puanıyla geniş çapta personel alımına başladı. Güvenlik, temizlik, şoför, sterilizasyon görevlisi ve tıbbi sekreter pozisyonları için toplamda yüzlerce yeni personel alınacak. İşte detaylar ve başvuru şartları.

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 11:42 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 11:42
Şehir ve kamu hastanelerine KPSS şartsız ve düşük KPSS puanı ile personel alımı başladı şoför, güvenlik, sekreter, aşçı, temizlik, hizmetli

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Bu kapsamlı personel alımı, Türkiye'deki sağlık sektörünün sürekli genişlemesi ve gelişmesiyle doğru orantılıdır. Özellikle pandemi sonrası sağlık sektöründe artan personel ihtiyacı, bu tür alımları daha da önemli hale getirmiştir. Ayrıca, KPSS'siz alım yapılması, birçok kişi için devlet kurumlarında çalışma fırsatı anlamına gelmektedir.

KPSS'siz Personel Alımına Genel Bakış

KPSS'siz alım yapılacak pozisyonlar arasında güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför, sterilazasyon görevlisi ve tıbbi sekreter bulunuyor. Bu alımlar, özellikle iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor. İşte alım yapılacak bazı önemli kurumlar ve açık pozisyonlar:

Ankara Üniversitesi: 139 personel

Tarsus Üniversitesi: 7 personel

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: 30 personel

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 8 personel

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi: 12 personel

Kırıkkale Üniversitesi: 121 personel

Şehir Hastaneleri Personel Alım Detayları

Türkiye'nin dört bir yanındaki şehir hastaneleri, çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapıyor. İşte bazı öne çıkan hastaneler ve alım yapılan pozisyonlar:

Etlik Şehir Hastanesi

  • Şoför, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, otopark görevlisi, sterilizasyon görevlisi, servis elemanı, bulaşıkçı, aşçı yardımcısı.

Sancaktepe Şehir Hastanesi

  • 30 güvenlik görevlisi

Bilkent Şehir Hastanesi

  • Beden işçisi, temizlik görevlisi.

Eskişehir Şehir Hastanesi

  • Beden işçisi, sterilizasyon görevlisi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

  • Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi, sterilizasyon teknisyeni.

Diğer Şehir Hastaneleri

İzmir, Konya, Manisa, Antalya ve Ankara şehir hastaneleri de dahil olmak üzere birçok ilde benzer pozisyonlar için alımlar devam ediyor.

Başvuru Şartları ve Süreci

Başvuru şartları pozisyona göre değişiklik göstermekle birlikte, genellikle adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış olması ve ilgili pozisyon için gerekli öğrenim düzeyini tamamlamış olması gerekiyor. Bazı pozisyonlar için özel şartlar ve sertifikalar istenebilir.

Başvurular, ilan edilen hastane veya üniversitenin resmi web sitesi üzerinden veya doğrudan ilgili hastane/üniversitenin insan kaynakları departmanına yapılabilmektedir.

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