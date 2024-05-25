Şehir ve kamu hastanelerine KPSS şartsız ve düşük KPSS puanı ile personel alımı başladı (şoför, güvenlik, sekreter, aşçı, temizlik, hizmetli)

Bu kapsamlı personel alımı, Türkiye'deki sağlık sektörünün sürekli genişlemesi ve gelişmesiyle doğru orantılıdır. Özellikle pandemi sonrası sağlık sektöründe artan personel ihtiyacı, bu tür alımları daha da önemli hale getirmiştir. Ayrıca, KPSS'siz alım yapılması, birçok kişi için devlet kurumlarında çalışma fırsatı anlamına gelmektedir.
KPSS'siz Personel Alımına Genel Bakış
KPSS'siz alım yapılacak pozisyonlar arasında güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför, sterilazasyon görevlisi ve tıbbi sekreter bulunuyor. Bu alımlar, özellikle iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor. İşte alım yapılacak bazı önemli kurumlar ve açık pozisyonlar:
Ankara Üniversitesi: 139 personel
Tarsus Üniversitesi: 7 personel