KPSS’siz deneyimsiz 182.129 kişilik personel alımı yapılacak! İŞKUR’dan sarı alarm: Beden işçisi, güvenlik, sekreter, ofis çalışanı...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), güvenlik sektörü dahil olmak üzere temizlikçi, sekreter, ofis çalışanı, çağrı operatörü, sağlık personeli ve işçi kadrolarında en az ilkokul mezunu 182.129 kişilik istihdam edileceğini duyurdu.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), güvenlik sektörü dahil olmak üzere temizlikçi, sekreter, ofis çalışanı, çağrı operatörü, sağlık personeli ve işçi kadrolarında en az ilkokul mezunu 182.129 kişilik istihdam edileceğini duyurdu.
Mayıs ayı duyurularıyla birlikte yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, İŞKUR'a kayıtlı, görevini yapmasına engel sağlık sorunu bulunmayan ve askerlik durumu uygun olan adaylar başvurabilecekler. Ayrıca, başvurulan pozisyonun gerektirdiği mezuniyet koşullarını sağlayan ve sürekli çalışabilir durumda olan adaylar arasından seçim yapılacak.
En çok personel alımı yapılan kadrolar arasında beden işçisi (genel), temizlik görevlisi, servis elemanı (garson), satış elemanı/danışmanı, makineci (dikiş), konfeksiyon işçisi, paketleme işçisi, kasiyer, ambar/depo görevlisi, ön muhasebeci, şoför-yük taşıma, turizm ve otelcilik elemanı gibi pozisyonlar bulunuyor.
Başvuru yapacak adayların, genel niteliklere uygun olmaları ve belirtilen pozisyonlara göre başvurularını yapmaları gerekmektedir. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenler, İŞKUR'un resmi internet sitesinden detaylı bilgi alabilir ve başvurularını gerçekleştirebilirler.
Yukarıda belirtilen kadrolar dışında da çeşitli pozisyonlarda iş imkanları bulunmaktadır. Başvuruda bulunacak adayların belirtilen şartlara uygun olup olmadığını kontrol etmeleri önemlidir.
İlgili haber, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunarken, istihdamın artırılması ve işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda, İŞKUR'un yapacağı personel alımları, iş arayanların istihdam edilmesine ve ülke ekonomisine katkı sağlamasına olanak tanıyacak.