SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

1608 işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları 2024: Sözlü sınavlar ne zaman yapılacak?

İçişleri Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplamda 1608 personel alımı yapılacağı duyurusu, adaylar arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Bu önemli alım süreci, binlerce kişi tarafından yoğun ilgi gördü ve başvurular hızla tamamlandı. Başvuru süreci 26 Nisan'da sona erdi ve şimdi tüm gözler, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar, başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla beklerken, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamalar bu konuda önemli bilgiler sunuyor. Başvuru sonuçlarının, başvuruların tamamlanmasının ardından titizlikle değerlendirildiği ve kısa süre içinde ilan edileceği bildirildi. Başvuru sonuçlarının açıklanması, adayların bir sonraki aşamaya geçebilmeleri için kritik bir adım olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 09:53 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 09:53
1608 işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları 2024: Sözlü sınavlar ne zaman yapılacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları, 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi. Şimdi ise sırada sonuç adımı var.Başvuruda bulunan adaylar sonuçların ne zaman erişime açılacağını sorguluyor. İşte o konu hakkında detaylar... İçişleri Bakanlığı'nın 1608 sözleşmeli personel alımı için başvuruda bulunan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını büyük bir merakla bekliyor. KPSS puan şartının arandığı bu alım süreci, Nisan ayında sona erdi. Başvurular, KPSS türü ve puanına göre değerlendirilecek ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar belirlenecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ait sınav yeri, tarihi ve saat bilgileri ve ilgili diğer bilgilendirmeler e- Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden yapılacak.

Adaylar yapmış oldukları tercih sıralaması ve KPSS puanları göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonrası sadece bir il/ Bakanlık merkez ve pozisyon unvanı için sözlü sınava katılacak.

Adayların sözlü sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklar.

SINAVLAR 8 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sınavlar Bakanlık merkez dahil 8 ilde kurulacak olan toplam 12 komisyon tarafından gerçekleştirilecek.

SÖZLÜ SINAV TEK AŞAMA OLACAK

4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Polis müdürü itirafçı oldu! Yetkisiz atama ve gizli toplantılar ortaya çıktı! Dikkat çeken ambulans detayı
Amasya’da skandal görüntüler: Kral Et Entegre Merkezi’nde hayvana işkence edildi! Valilikten flaş açıklama
19 Mayıs’ta raylı sistem ücretsiz olacak! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ını torbacısı sattı: Birlikte içerdik! Feyza Civelek duruşmaya zorla getirilecek
Memurlar dikkat! Kamuda Tasarruf Genelgesi yürürlüğe girdi! Fazla mesai ücreti olacak mı? Dikkat çeken detay
Avrupa’nın dev kulüpleri peşinde: Arsenal, Fenerbahçe’nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu için pazarlıklara başlayacak
Emeklilere destek yağacak! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Fatura, eczane ve marketlerde indirim, ücretsiz tatil imkanı
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen alımı için takvimi yayımladı: İşte atama yapılacak branşlar
PKK elebaşı Duran Kalkan’ın korkudan sesi titredi! Türkiye her yeri kuşatacak endişesi | Köşeye sıkışınca Erbil’i tehdit etti
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak arasında sular durulmuyor: İhanet iddialarına Düvenci’den manidar sözler!
SSK VE BAĞ-KURLUYA ZAM HESABI | Merkez’in enflasyon anketi hesapları değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! 3 kişi tutuklandı! Müge Anlı duyurdu: Parçaları ormanlık alanda bulundu
Rusya Devlet Başkanı Putin’den İstanbul Anlaşması vurgusu: Temel teşkil ediyor
Kamu çalışanlarına yeni destek geliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Emekli sayısı kadar istihdam...
Son dakika: Erkan Yolaç hayata gözlerini yumdu! ’Evet-Hayır’ yetim kaldı... 1960’ta radyo ile başlayan ekranları süsleyen renkli kariyer
SON DAKİKA