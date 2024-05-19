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20 bin öğretmen ataması başvuru ekranı 2024! Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? Atama kontenjanları ve başvuru sonuç tarihi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru sürecini başlatıyor. Başvurular, 20-31 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Öğretmen adayları, atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek, sözlü sınava katılmak istedikleri ili tercih edecekler.

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 16:00 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 16:00
20 bin öğretmen ataması başvuru ekranı 2024! Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? Atama kontenjanları ve başvuru sonuç tarihi!

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 20-31 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Başvuru süreci, öğretmen adaylarının mezuniyet belgelerini sisteme yüklemeleri ve sözlü sınava katılmak istedikleri ili tercih etmeleri ile başlayacak.

Başvuru Süreci

Başvuru işlemleri iki aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşama olan başvuru süreci, adayların atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yüklemelerini ve başvurularını tamamlamalarını içeriyor. İkinci aşama ise tercih başvurusu olacak. Adayların 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 puan türlerinden en az 50 puan almaları gerekecek.

Sözlü Sınav Süreci

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, 10 Haziran'da açıklanacak ve sınavlar 1 Temmuz'da başlayacak. Sözlü sınav giriş belgeleri 1 Haziran'da Bakanlığın resmi internet sitesinden yayımlanacak. Adaylar bu belgeleri e-Devlet şifreleriyle temin edebilecekler. Sınav esnasında adayların performansları kamera ile kaydedilecek ve cevapları sözlü olarak değerlendirilmenin yanı sıra, yazılı olarak da teslim edilecek.

Değerlendirme Kriterleri

Adaylar, eğitim bilimleri ve genel kültür bilgileri, alanıyla ilgili konuları kavrayıp özetleme yetenekleri, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, özgüven ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklıkları, topluluk önünde temsil yetenekleri ve eğitimcilik nitelikleri yönünden değerlendirilecek.

Sınav Güvenliği ve Kuralları

Sözlü sınavlar, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerinde yapılacak. Sınav komisyonları, bir başkan ve iki üyeden oluşacak. Adayların sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri ile girmeleri zorunlu olacak. Adayların yanlarında getiremeyecekleri eşyalar arasında cep telefonu, saat, elektronik cihazlar, takılar ve yiyecek içecekler bulunuyor.

Sonuçların İlanı

Sözlü sınav sonuçları, tüm adayların sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak ve adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler. Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Bu süreçle ilgili tüm detaylar ve duyurular, Bakanlığın internet sitesinde ve ilgili platformlarda yayımlanmaya devam edecek. Adayların, başvuru ve sınav sürecindeki tüm kurallara dikkat etmeleri ve duyuruları takip etmeleri önem arz ediyor.

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