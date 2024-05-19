20 bin öğretmen ataması başvuru ekranı 2024! Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? Atama kontenjanları ve başvuru sonuç tarihi!

Değerlendirme Kriterleri Adaylar, eğitim bilimleri ve genel kültür bilgileri, alanıyla ilgili konuları kavrayıp özetleme yetenekleri, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, özgüven ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklıkları, topluluk önünde temsil yetenekleri ve eğitimcilik nitelikleri yönünden değerlendirilecek.

Sınav Güvenliği ve Kuralları Sözlü sınavlar, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerinde yapılacak. Sınav komisyonları, bir başkan ve iki üyeden oluşacak. Adayların sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri ile girmeleri zorunlu olacak. Adayların yanlarında getiremeyecekleri eşyalar arasında cep telefonu, saat, elektronik cihazlar, takılar ve yiyecek içecekler bulunuyor.

Sonuçların İlanı Sözlü sınav sonuçları, tüm adayların sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak ve adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler. Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Bu süreçle ilgili tüm detaylar ve duyurular, Bakanlığın internet sitesinde ve ilgili platformlarda yayımlanmaya devam edecek. Adayların, başvuru ve sınav sürecindeki tüm kurallara dikkat etmeleri ve duyuruları takip etmeleri önem arz ediyor.