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İŞKUR Az Evvel Duyurdu: Türkiye Genelinde 179.397 Vasıflı ve Vasıfsız Personel Alınacak! Başvuru Koşulları ve Detaylar Burada!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye'deki iş gücü piyasasında önemli bir rol üstlenerek, iş arayanlar ile işverenler arasında köprü kurma ve ekonomik kalkınmayı destekleme misyonunu etkin bir şekilde sürdürmektedir. İŞKUR, işverenlerin nitelikli personel bulmalarına yardımcı olurken, iş arayanlara da çeşitli sektörlerde geniş istihdam olanakları sunmaktadır. Bu yaklaşım, hem iş piyasasındaki dengenin sağlanmasına katkı sağlıyor hem de Türkiye'nin ekonomik istikrar ve kalkınmasına önemli ölçüde destek oluyor. Son dönemde İŞKUR tarafından duyurulan geniş çaplı personel alımları, işverenlerin kalifiye iş gücüne erişimini kolaylaştırırken, iş arayan vatandaşlar için de kapılarını aralayan yeni fırsatlar sunuyor.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 10:36 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 10:36
İŞKUR Az Evvel Duyurdu: Türkiye Genelinde 179.397 Vasıflı ve Vasıfsız Personel Alınacak! Başvuru Koşulları ve Detaylar Burada!

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İŞKUR'un duyurduğu 179.397 personel alımı Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu alımların hangi alanlarda ve hangi kadrolara yapıldığı merak konusu oldu. İşte, İŞKUR'un 81 ilde yapacağı personel alımlarında en fazla talep gören kadrolar ve detayları:

İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelinde yapılan 179.397 personel alımı ile ilgili detayları açıkladı. En çok talep gören kadrolar arasında beden işçisi (genel) ilk sırayı alırken, toplamda 34,925 kişiye iş imkanı sağlanacak. Onu, temizlik görevlisi kadrosu takip ediyor; 6,614 kişiye bu alanda iş imkanı sunulacak. Üçüncü sırada ise servis elemanı (garson) kadrosu yer alıyor. Bu kadroda 4,585 kişi istihdam edilecek.

İŞKUR'un duyurusuna göre, satış elemanı/danışmanı, makineci (dikiş), konfeksiyon işçisi, paketleme işçisi, kasiyer, ambar/depo görevlisi, ön muhasebeci, şoför-yük taşıma, turizm ve otelcilik elemanı, reyon görevlisi gibi birçok farklı kadroda iş imkanları sunulacak. Bu alımlarla birlikte, Türkiye genelinde istihdam artışı hedeflenirken, iş arayanlar için de önemli fırsatlar doğuyor.

En Çok Alım Yapılan Kadrolar

Beden İşçisi (Genel): Toplamda 34,925 kişiye iş imkanı sunulacak.

Temizlik Görevlisi: 6,614 kişiye iş fırsatı sağlanacak.

Servis Elemanı (Garson): 4,585 kişilik alımla restoran ve kafelerde çalışacak personel aranıyor.

Satış Elemanı / Danışmanı: 3,415 kişiye iş olanakları sunulacak.

Makineci (Dikiş): 3,284 kişilik alımla tekstil sektöründe çalışacak personel aranıyor.

Kadrolara Başvuru Detayları

İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılan personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, esube.iskur.gov.tr adresini ziyaret edebilirler. İlanlara başvurular bu platform üzerinden online olarak gerçekleştirilmektedir. Adaylar, kendi uzmanlık alanlarına ve tercihlerine uygun iş ilanlarını buradan kolayca bulabilirler.

İŞKUR'un yapacağı personel alımları, Türkiye genelinde istihdamı artırmayı ve işsizlik sorununa çözüm bulmayı hedeflemektedir. Bu kapsamlı alımlar, birçok farklı sektörde istihdam sağlayarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

İŞKUR'un ilan ettiği personel alımları, iş arayanlar için çeşitli sektörlerde istihdam fırsatları sunarak işsizlik oranının azalmasına yardımcı olmaktadır. İşverenler için ise özellikle nitelik gerektiren pozisyonlarda doğru adayları bulma şansını artırıyor. Bu süreç, her iki tarafın da ihtiyaçlarını karşılayarak iş gücü piyasasında daha sağlıklı bir dengenin oluşmasına olanak sağlar.

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