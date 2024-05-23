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İŞKUR alım ilanları: Türkiye'de binlerce güvenlik görevlisi KPSS şartı olmadan silahlı, silahsız ÖGG başvuru şartları detayları açıklandı

Başlatılan istihdam seferberliği, Türkiye genelinde binlerce kişiye iş imkanı sunarak işsizlik oranlarının düşmesine de önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu seferberlik kapsamında güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adaylar, İŞKUR üzerinden başvurularını yapabilecek ve gerekli eğitim ve sertifikaları alarak kariyerlerine güvenlik sektöründe devam edebileceklerdir. Türkiye genelinde 81 ilde, İŞKUR aracılığıyla KPSS şartı aranmadan binlerce Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) alımı yapılacağı duyurulmuştur. Bu alımlar, hem silahlı hem de silahsız pozisyonlar için geçerli olacak ve adayların en az lise mezunu olmaları gerekmektedir.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 08:49 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 08:49
İŞKUR alım ilanları: Türkiye’de binlerce güvenlik görevlisi KPSS şartı olmadan silahlı, silahsız ÖGG başvuru şartları detayları açıklandı

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Türkiye'nin güvenlik sektöründe önemli bir adım atılarak, geniş çaplı bir istihdam seferberliği başlatıldı. Bu kapsamlı alım, güvenlik sektöründe kariyer yapmak isteyen pek çok kişiye iş imkanı sunmakta ve ülkenin güvenlik altyapısını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) üzerinden gerçekleştirilen bu alımlar, adayların kamu sektöründe istihdam edilme şansını artırarak, geniş bir istihdam kapısı açmaktadır.

Güvenlik Görevlisi Başvuru Şartları

İŞKUR'da yayınlanan ilana göre, başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması zorunludur:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • İŞKUR'a kayıtlı olmak; kayıtlı değilse kayıt yaptırmak,
  • Güvenlik görevlisi olarak çalışmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmaması,
  • Erkek adaylar için askerlik çağına henüz gelmemiş ya da askerlik çağına gelmişse askerlik hizmetini yapmış ya da tecilli olması,
  • Sürekli çalışabilecek olması,
  • Özel güvenlik görevlisi mesleğinin gerektirdiği işleri yapabilecek durumda olması,
  • Kadronun gerektirdiği özel güvenlik kimlik kartına sahip olması (silahlı ya da silahsız).

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların izlemesi gereken adımlar şunlardır:

  1. https://esube.iskur.gov.tr/ adresine gidin.
  2. Açılan sayfada 'İş Arayan' kısmından giriş yapın.
  3. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda 'İş İlanları' yazan yere tıklayın.
  4. Son olarak, iş arama sayfası açılacak.

Bu sayfada, aradığınız pozisyonu yazan kısma başvurmak istediğiniz kadroyu yazın ve 'ARA' butonuna tıklayın.

Güvenlik Görevlisi İlanları

  • Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

    • İSTANBUL
    • 25.05.2024
    • Ref. No: 00008292431

  • Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

    • İSTANBUL
    • 25.05.2024
    • Ref. No: 00008292683

  • Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

    • ANKARA
    • 25.05.2024
    • Ref. No: 00008299488

  • Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

    • NEVŞEHİR
    • 25.05.2024
    • Ref. No: 00008240828

  • Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

    • ANKARA
    • 25.05.2024
    • Ref. No: 00008240858

  • Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

    • KOCAELİ
    • 26.05.2024
    • Ref. No: 00008122025

  • Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

    • ADANA
    • 27.05.2024
    • Ref. No: 00008248455

  • Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

    • İSTANBUL
    • 27.05.2024
    • Ref. No: 00008243188

  • Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

    • İSTANBUL
    • 28.05.2024
    • Ref. No: 00008186719
Kamuya 57 bini aşkın personel alımı
İŞKUR duyurdu: 81 ilde 179.397 personel alımı yapılıyor
İŞKUR'dan sarı alarm!

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