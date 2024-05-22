Türkiye’de binlerce güvenlik görevlisi İŞKUR alım ilanları: KPSS şartı olmadan silahlı, silahsız ÖGG başvuru şartları detayları geldi

Başlatılan istihdam seferberliği, Türkiye genelinde binlerce kişiye iş imkanı sunarak, işsizlik oranlarının düşmesine de katkı sağlayacaktır. Güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adaylar, İŞKUR üzerinden başvurularını yapabilecek ve gerekli eğitim ve sertifikaları alarak kariyerlerine güvenlik sektöründe devam edebileceklerdir. Türkiye genelinde 81 ilde, İŞKUR üzerinden KPSS şartı aranmadan binlerce Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) alımı yapılacağı duyuruldu. Alım, silahlı ve silahsız pozisyonlar için olacak ve adayların en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. Bu kapsamlı personel alımı, özellikle güvenlik sektöründe çalışmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor.