13-31 Mayıs Tarihleri Arasında Hastane ve Huzurevlerine KPSS’siz Personel Alımı! İşte İŞKUR Başvuru Şartları Detaylar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan son açıklamaya göre, ilkokul düzeyinden itibaren eğitim almış kişiler arasından hastaneler ve huzurevleri için personel alımı gerçekleştirilecek. Bu alımlar için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmıyor. Açık pozisyonlar ve başvuru koşulları ilanlarda detaylı bir şekilde yer almaktadır. Bu nedenle, başvuru yapmadan önce ilanları dikkatli bir şekilde incelemek ve tarihleri kontrol etmek önemlidir.
İŞKUR üzerinden yapılan huzurevi personel alımları, belirlenen kadrolar için geçerlidir. Alım yapılacak kadrolar ve başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, bu haberimizi takip edebilirler.
Başvurular için şartlar şunlardır:
- Türk vatandaşı olmak.
- İlkokul diplomanız olmalı.
- İŞKUR'a kayıtlı olmanız lazım.
- Sağlık probleminiz olmaması gerekiyor.
- Hastane ortamında çalışmaya uygun ve sabırlı olmanız gerek.
- Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmeniz önemli.
- Hastalarla iyi ilişkiler kurabilmeniz gerekiyor.
- Erkekler için askerlik şartı var. Askerlik yapmış, muaf veya tecilli olmalısınız.