SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

"Mayıs Ayı Fırsatı: 10-31 Mayıs Tarihleri Arasında Türkiye Genelinde Büro Memuru ve Sekreter Pozisyonları İçin Alımlar Başladı! Başvuru Şartları ve Detayları İŞKUR'da!"

İŞKUR, Türkiye'nin önde gelen istihdam ajanslarından biri olarak, büro memuru ve sekreter pozisyonları için geniş kapsamlı bir personel alımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu yeni alım kampanyası, ofis ve idari işler alanında kariyer hedefleyen bireyler için büyük bir fırsat sunuyor. Alınacak olan binlerce büro memuru ve sekreter, özel sektörün değişik şirketlerinde, kurumsal ofislerde ve iş yerlerinde kritik rolleri üstlenerek iş dünyasının çarklarını döndürecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 09:32 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 09:33
Mayıs Ayı Fırsatı: 10-31 Mayıs Tarihleri Arasında Türkiye Genelinde Büro Memuru ve Sekreter Pozisyonları İçin Alımlar Başladı! Başvuru Şartları ve Detayları İŞKUR’da!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İŞKUR'dan son dakika açıklamasıyla binlerce büro memuru ve sekreter alımı yapılacak. Şartlar ve başvuru bilgileri haberimizde var.

İŞKUR, Türkiye'nin istihdam alanında en önemli kurumu olarak, iş arayanlarla işverenleri buluşturuyor. Son dakika açıklamasında, özel sektör için binlerce büro memuru ve sekreter alımı yapılacağını duyurdu. Bu, iş arayanlar için müthiş bir fırsat. İŞKUR, yaptığı duyuruda, alınacak büro personelleri ve sekreterlerin özel sektör bünyesinde çalıştırılacağını belirtti. İlanlar, Türkiye'nin dört bir yanındaki ofislerde çeşitli görevlerde çalışacak personelleri kapsıyor. Peki, bu alımların detayları nedir?

Büro Memuru Alım Şartları

Büro memuru pozisyonu için başvuru yapacak adaylarda aranan nitelikler arasında:

  1. Eğitim durumu: En az lise mezunu olmak.
  2. Bilgisayar bilgisi: Temel bilgisayar bilgisine sahip olmak.
  3. İletişim becerisi: İyi bir iletişim yeteneğine sahip olmak.

Sekreter Alım Şartları

Sekreter pozisyonu için başvuru yapacak adaylarda aranan nitelikler arasında:

  1. Eğitim durumu: En az lise mezunu olmak.
  2. Bilgisayar bilgisi: Ofis programlarını kullanabilmek.
  3. Organizasyon yeteneği: İyi bir organizasyon ve planlama becerisine sahip olmak.

Başvuru Yöntemi

İlana başvurular, İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden yapılıyor. Adaylar, https://www.iskur.gov.tr/is-ara?city=&workCode=2267&pageNumber=1 adresine girerek, ilanlara başvurabilirler. Başvuruların internet üzerinden yapılmasının ardından, adayların başvuruları değerlendirmeye alınacak ve uygun bulunan adaylar mülakata çağrılacak. Mülakat süreci, işverenlerin belirlediği kriterlere göre farklılık gösterebilir.

Başvurularda Dikkat Edilecek Hususlar

Başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır:

  1. Başvuru formu: Doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.
  2. Belgeler: Gerekli belgeler zamanında teslim edilmelidir.
  3. Mülakat: Mülakata hazırlıklı gidilmeli ve iş hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

İŞKUR, iş arayanlarla işverenleri buluşturmak için bir köprü görevi görmektedir. Bu alımlarda da, İŞKUR, işverenlerin taleplerine uygun adayları bulmak için büyük bir rol oynayacaktır. İŞKUR üzerinden yapılan bu son dakika açıklaması, iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Binlerce büro memuru ve sekreter alımı yapılacak.

İŞKUR Üzerinden Sekreter Alımı İlanları

İŞKUR Üzerinden Büro Memuru Alımı İlanları

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı: Kanlar içinde yere yığıldı yardım istedi
9’uncu yargı paketi taslağı ortaya çıktı! ’Etki Ajanlığı’ düzenlemesi FETÖ’yü panikletti
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 80 ile uyarı! 29 il için sarı alarm! Ankara ve İstanbul için saat verildi
Son dakika: Öğretmen İbrahim Oktugan öğrencisi tarafından öldürülmüştü! Başkan Erdoğan’dan öğretmene şiddet açıklaması! Meclis’e kanun teklifi geliyor
Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor
10 soruda hastanede onaylı randevu dönemi! Onay verilen randevu iptal edilebilecek mi? Kimler muaf?
Emekliye yeni taban aylık: Artış için hangi formüller var? Ödemelere nasıl yansıyacak? Uygulama ne zaman başlayacak?
Galatasaray’ın Albert Gronbaek aşkı!Okan Buruk ısrarcı! Aslan genç yıldız için hamle yapmaya hazırlanıyor
20 yılın en büyük felaket alarmı! NASA uyardı: Cep telefonlarını ve interneti etkileyecek! Fotoğrafı yayımlandı
Araç sahipleri dikkat! Dolandırıcıların yeni gözdesi: Kasko ve trafik sigortası! Yüksek indirim vaatli tuzak
Öğretmen atamasında sistem değişiyor! Yeni sistem nasıl olacak? İşte tüm detaylarıyla yeni mülakat sistemi
Duygu Nebioğlu duruşma tarihini duyurdu: Sesiniz olmaya geliyorum! Annesinin mektubunu paylaştı
Son dakika: Filistin tasarısı BM’de onaylandı! BMGK’da oylanacak
Külliye’de ’Cumhur’ zirvesi! Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli’yi kabul etti
Hedef kamuda 100 milyarlık tasarruf: Pazartesi günü açıklanacak paketin detayları belli oldu
SON DAKİKA