İŞKUR az önce duyurdu: 81 ilde vasıflı, vasıfsız en az ilkokul mezunu 174.594 personel alımı yapılıyor! İşte başvuru şartları

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İŞKUR'un ilan ettiği personel alımları, iş arayanlar için büyük bir fırsat sunarken, işverenlerin de ihtiyaç duydukları nitelikli personeli bulmalarına yardımcı olmaktadır. Bu sayede, iş gücü piyasasında denge sağlanarak ekonomik kalkınma ve istikrar desteklenmektedir.

İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelinde yapılan 174,594 personel alımı ile ilgili detayları açıkladı. En çok talep gören kadrolar arasında beden işçisi (genel) ilk sırayı alırken, toplamda 34,925 kişiye iş imkanı sağlanacak. Onu, temizlik görevlisi kadrosu takip ediyor; 6,614 kişiye bu alanda iş imkanı sunulacak. Üçüncü sırada ise servis elemanı (garson) kadrosu yer alıyor. Bu kadroda 4,585 kişi istihdam edilecek.