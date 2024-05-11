İŞKUR az önce duyurdu: 81 ilde vasıflı, vasıfsız en az ilkokul mezunu 174.594 personel alımı yapılıyor! İşte başvuru şartları

En Çok Alım Yapılan Kadrolar
Beden İşçisi (Genel): Toplamda 34,925 kişiye iş imkanı sunulacak.
Temizlik Görevlisi: 6,614 kişiye iş fırsatı sağlanacak.
Servis Elemanı (Garson): 4,585 kişilik alımla restoran ve kafelerde çalışacak personel aranıyor.
Satış Elemanı / Danışmanı: 3,415 kişiye iş olanakları sunulacak.
Makineci (Dikiş): 3,284 kişilik alımla tekstil sektöründe çalışacak personel aranıyor.
Kadrolara Başvuru Detayları
İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılan personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, esube.iskur.gov.tr adresini ziyaret edebilirler. İlanlara başvurular bu platform üzerinden online olarak gerçekleştirilmektedir. Adaylar, kendi uzmanlık alanlarına ve tercihlerine uygun iş ilanlarını buradan kolayca bulabilirler.
İŞKUR'un yapacağı personel alımları, Türkiye genelinde istihdamı artırmayı ve işsizlik sorununa çözüm bulmayı hedeflemektedir. Bu kapsamlı alımlar, birçok farklı sektörde istihdam sağlayarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.