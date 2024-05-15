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En az 21.880 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başladı: İşte 15-31 Mayıs İŞKUR personel alımı başvuru şartları

İŞKUR, Türkiye genelinde iş arayan vatandaşlara yönelik yeni bir personel alım ilanı yayımlayarak, hem özel hem de kamu sektörlerinde geniş bir istihdam olanakları sunuyor. Bu ilanlar, iş arayanlar için maaş ve kariyer fırsatları bakımından oldukça cazip seçenekler içeriyor. İlanlar, farklı sektörlerde ve farklı niteliklere sahip bireyler için birçok iş pozisyonu sunmakta, böylece geniş bir meslek yelpazesi üzerinden iş bulma imkanı sağlamaktadır. İŞKUR tarafından yayımlanan bu ilanlar, teknik, idari ve saha çalışmaları gibi farklı alanlardaki pozisyonları kapsıyor. Bu pozisyonlar, iş arayanların kariyer hedeflerine ve sahip oldukları becerilere uygun olarak çeşitlendirilmiştir.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 10:30 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 10:30
En az 21.880 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başladı: İşte 15-31 Mayıs İŞKUR personel alımı başvuru şartları

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Yayımlanan ilanlara göre, çeşitli kadrolarda yüksek maaşlarla iş imkanı sunulacak. Bu durum, pek çok iş arayan vatandaş için önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

Özel ve kamu sektörlerine yönelik alımların yapılacağı belirtiliyor. Bu durum, özel sektörde çalışmak isteyenler ve kamu sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için çeşitli seçenekler sunuyor. İŞKUR, iş bulma konusunda etkili bir araçtır. İş arayan herkes, İşkur'un web sitesini ziyaret ederek ilanlara başvurabilir ve kendilerine uygun iş fırsatlarını değerlendirebilir.

Bu ilan, iş arayanlara fırsat sunuyor. İşkur'un sunduğu olanakları takip etmek ve başvuruları düzenli olarak kontrol etmek, iş arama sürecinde önemli bir adım olabilir. Başvuruda bulunmadan önce ilanın tüm detaylarını dikkatlice incelemek de büyük önem taşır.

İşkur'dan Yeni Personel Alım İlanı

İşkur, iş arayanlara büyük bir fırsat sunarak çeşitli kadrolarda alımlar yapacak.

Alım Yapılacak Kadrolar

İşkur, kamu ve özel sektörler için çeşitli kadrolarda alımlar yapacak.

Büro Personeli Alımı

Büro yönetimi konularında yetenekli olanlar için büro personeli pozisyonları açılacak. Bu pozisyonda çalışacak personeller, ofis işlerini düzenleyecek ve belge ile dokümanları yönetecekler.

Büro Personeli Alımı İçin Tıklayınız

(ARAMA KISMINA BÜRO PERSONELİ YAZIN)

Güvenlik Görevlisi Alımı

Güvenlik sektöründe çalışmak isteyenler için güvenlik görevlisi pozisyonları açılacak. Güvenlik görevlileri, iş yerlerinin güvenliğini sağlayacak ve giriş-çıkışları denetleyecekler.

Güvenlik Görevlisi Alımı İçin Tıklayınız

(ARAMA KISMINA GÜVENLİK GÖREVLİSİ YAZIN)

Temizlik Personeli Alımı

Temizlik pozisyonlarında çalışmak isteyenler için temizlik personeli alımları yapılacak. Temizlik personelleri, iş yerlerinin temizliğini düzenli olarak yapacaklar.

Temizlik Personeli Alımı İçin Tıklayınız

(ARAMA KISMINA TEMİZLİK PERSONELİ YAZIN)

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