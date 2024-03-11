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KPSS şartsız TYP alımı yapılacak kadroları belli oldu: İŞKUR TYP ile en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları nedir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan vatandaşlara yönelik umut verici bir duyuru yaptı. Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında, Türkiye'nin farklı bölgelerinde iş arayanlara yönelik yeni bir istihdam fırsatı sunuluyor. Bu program, özellikle İstanbul, Diyarbakır, Mardin, Manisa, Karaman, Kırşehir, Zonguldak ve Şırnak olmak üzere 8 şehirde gerçekleşecek işçi alımlarıyla birçok bireye iş imkanı sağlayacak. Bu fırsat, iş arayan bireyler için önemli bir istihdam kapısı açarak, hem bireysel hem de toplumsal anlamda büyük bir katkı sunmayı hedefliyor. Peki İŞKUR TYP ile en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları nedir?

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 08:58 Güncelleme 11 Mart 2024, 09:06
KPSS şartsız TYP alımı yapılacak kadroları belli oldu: İŞKUR TYP ile en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları nedir?

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TYP kapsamında gerçekleşecek işçi alımları, çeşitli sektörleri ve alanları kapsayacak şekilde planlanmıştır. Bu alımlar genellikle kamu kurum ve kuruluşlarında, çevre temizliği, park ve bahçe düzenlemesi, kamu binalarının bakımı ve onarımı gibi topluma hizmet eden birçok farklı projede gerçekleşecektir. Ayrıca, bazı programlar eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi alanlarda da iş imkanları sunabilir. İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarda, 5 bin 460 kişinin istihdam edileceği bilgisi paylaşıldı. Bu alımlar, ilgili kaymakamlık ve valilikler bünyesinde gerçekleştirilecek. Bu geniş çaplı istihdam hamlesi, birçok kişinin iş hayatına adım atması için büyük bir fırsat sunuyor.

İŞKUR TYP Başvuru Şartları

TYP işçi alımına başvuracak adaylarda aranan şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR'a kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

SGK'ya bildirilmiyor olmak ve sigortalı olmamak veya sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),

Aile bireylerinin toplam gelirinin, asgari ücretin 1,5 katını aşmaması,

Aynı adreste ikamet edenlerden yalnızca birinin başvurabilmesi.

İŞKUR TYP Başvuru Süreci

TYP işçi alımı başvuruları, İŞKUR'un elektronik şubesi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların esube.iskur.gov.tr adresine giderek, ilanlara başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru sürecinde, adayların yukarıda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol etmeleri ve ilgili evrakları hazırlamaları önem taşır.

İşte KPSS Şartsız TYP Alımı Yapılacak Kadrolar!

İşte KPSS Şartsız TYP Alımı Yapılacak Kadrolar!

İşte KPSS Şartsız TYP Alımı Yapılacak Kadrolar!

İşte KPSS Şartsız TYP Alımı Yapılacak Kadrolar!

İşte KPSS Şartsız TYP Alımı Yapılacak Kadrolar!

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