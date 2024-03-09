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Evde çalışarak ek asgari ücret kazanma fırsatı! İŞKUR'dan paketleme işi duyurusu!

E-ticaret sektörünün büyümesi ve internet üzerinden alışverişin artması, iş dünyasında yeni fırsatların doğmasına neden olmuştur. Bu fırsatlardan biri de, artan talep doğrultusunda evden yapılabilecek evde paketleme işleridir. Online ticaretin yanı sıra, yurtdışına ürün gönderen ihracat firmaları da bu alanda çalışacak personel arayışına girmiştir. İŞKUR aracılığıyla sunulan paketleme iş ilanları, bu trendin bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır.

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 12:34 Güncelleme 09 Mart 2024, 12:36
Evde çalışarak ek asgari ücret kazanma fırsatı! İŞKUR’dan paketleme işi duyurusu!

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Evde paketleme işi, ürünlerin müşterilere sorunsuz bir şekilde ulaşabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu iş, ürünlerin dikkatlice paketlenip gönderilmesini içerir ve giderek daha fazla firma, bu görevi yerine getirebilecek, evden çalışabilecek bireyleri aramaktadır. Özellikle esnek çalışma saatlerine ihtiyaç duyan veya evden çalışmayı tercih edenler için bu durum yeni iş imkanları sunmaktadır. İŞKUR, evde paketleme işi arayanlar için bir dizi ilan sunarak, bu alanda çalışmak isteyenlere ulaşma kolaylığı sağlar.

Türkiye'de Paketleme İşçisi Pozisyonları Açık!

Farklı şehirlerde 20'den fazla paketleme işçisi pozisyonu için başvuru yapabilirsiniz.

Pozisyonlar:

  • Paketleme İşçisi

Şehirler:

  • Denizli
  • Karabük
  • Yalova
  • Kocaeli
  • Çankırı
  • Konya
  • İzmir
  • Erzincan
  • Sakarya
  • Elazığ
  • Adana
  • Ankara
  • İstanbul
  • Trabzon

Başvuru Tarihleri:

  • 15.03.2024 - 18.03.2024

İŞKUR ile Evde Paketleme İşine Nasıl Başvurulur?

Evde paketleme iş ilanlarına başvurmak isteyenler, aşağıdaki adımları izleyerek İŞKUR üzerinden kolayca başvuruda bulunabilir:

İŞKUR Web Sitesine Erişim: İlk adım, İŞKUR'un resmi web sitesi https://www.iskur.gov.tr/is-ara?city=&workCode=22893&pageNumber=10 adresine gitmek.

İş Arama Sayfasına Gitme: Ana sayfada bulunan "İş Arama" seçeneğine tıklayarak veya doğrudan İş Arama linkini kullanarak iş arama sayfasına ulaşın.

Arama Kriterlerini Belirleme: İş kategorisi, şehir, iş türü gibi çeşitli filtreleme seçenekleri mevcut. "Evde Paketleme" iş ilanlarına bakmak için ilgili kategorileri ve arama kriterlerini ayarlayın.

İlanlara Göz Atma: Filtreleme sonucu elde edilen evde paketleme iş ilanları arasından, ilginizi çekenleri inceleyin.

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