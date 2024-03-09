Evde paketleme işi, ürünlerin müşterilere sorunsuz bir şekilde ulaşabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu iş, ürünlerin dikkatlice paketlenip gönderilmesini içerir ve giderek daha fazla firma, bu görevi yerine getirebilecek, evden çalışabilecek bireyleri aramaktadır. Özellikle esnek çalışma saatlerine ihtiyaç duyan veya evden çalışmayı tercih edenler için bu durum yeni iş imkanları sunmaktadır. İŞKUR, evde paketleme işi arayanlar için bir dizi ilan sunarak, bu alanda çalışmak isteyenlere ulaşma kolaylığı sağlar.