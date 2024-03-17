En az ilkokul mezunu İŞKUR’dan 121.460 vasıflı, vasıfsız personel alımı! KPSS şartsız hemen her meslekten iş ilanları duyuruldu!

Mart ayında, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu geniş kapsamlı personel alımı için 121.460 kişilik büyük bir iş ilanı paketi açıkladı. Bu adım, çeşitli meslek gruplarından iş arayanlar için eşsiz bir fırsat sunarken, Türkiye'nin dört bir yanındaki iş arayanlara umut oluyor. İŞKUR'un internet sitesindeki "İş Arayan" menüsünden erişilebilen "Aktif İş İlanları" sekmesi, adayların kendilerine uygun iş fırsatlarını kolay ve hızlı bir şekilde bulabilmelerine olanak tanıyor.
Hem devlet hem de özel kurumların personel alımları artış gösteriyor. İŞKUR, vatandaşların mesleki beklentilerine ve yeteneklerine uygun iş fırsatlarını sunmaya devam ediyor. İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden başvurular kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.
İŞKUR İş İlanları
İŞKUR'un iş ilanları paketi, toplumun geniş bir kesimine hitap eden, çeşitlilik arz eden kariyer olanakları sunuyor. Bu ilanlar aracılığıyla, her eğitim düzeyinden ve deneyim seviyesinden aday, kendi alanında uygun iş fırsatlarını bulabiliyor:
Mühendislik Alanı: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, mühendislik sektöründe çeşitli alanlarda personel ihtiyacı artıyor.
Sağlık Sektörü: Sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezliği, bu alanda çalışacak profesyonellere yönelik sürekli bir talep oluşturuyor.