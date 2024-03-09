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KPSS'siz sınavsız online başvurun! Temizlikçi, şoför, bekçi, TYP'li... 9-31 Mart'ta İŞKUR'dan 114.352 işçi alımı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Mart ayı için 114.352 açık iş ilanı yayınlayarak iş arayanlara müjde verdi. Bu ilana, farklı meslek gruplarında ve farklı beceri seviyelerinde iş arayanlar başvurabilecek. İŞKUR'un bu adımı, Türkiye genelindeki işsizlikle mücadelede önemli bir rol oynayacağı ve iş arayanlara yeni fırsatlar sunacağı düşünülüyor.

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 09:59 Güncelleme 09 Mart 2024, 09:59
KPSS’siz sınavsız online başvurun! Temizlikçi, şoför, bekçi, TYP’li... 9-31 Mart’ta İŞKUR’dan 114.352 işçi alımı!

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Mart ayında iş arayanlara umut vaat eden bir dizi iş ilanıyla gündemde. İŞKUR'un yayınladığı 114.352 açık iş ilanı, işsizlikle mücadelede önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Çeşitlilik Sunan İlanlar

İŞKUR'un Mart ayı iş ilanları, çeşitli sektörlerde ve pozisyonlarda geniş bir yelpazede istihdam fırsatları sunuyor. Servis elemanı, beden işçisi, büro memuru, depo işçisi, elektrikçi, şoför ve kurye gibi alanlarda iş imkanları bulunuyor. Özellikle beden işçisi pozisyonunda 22.559 açık iş ilanıyla iş arayanlara büyük bir olanak sunuluyor.

İŞKUR'un Rolü

İŞKUR'un yayınladığı iş ilanları, iş arayanların niteliklerine ve yeteneklerine uygun iş bulmalarına olanak tanıyor. Bu sayede iş arayanlar, kendilerine en uygun işi bulma konusunda daha fazla seçeneğe sahip oluyorlar. Ayrıca, işverenlerin nitelikli iş gücüne erişimini kolaylaştırarak ekonomik büyümeye katkıda bulunuyor.

Kolay Başvuru İmkanı

İş arayanlar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden güncel iş ilanlarını görüntüleyebilir ve başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler. Bu da iş arama sürecini kolaylaştırıyor ve istihdam edilme olasılığını artırıyor.

İŞKUR aracılığıyla Mart ayı için yayınlanan aktif iş ilanlarından bazıları şunlardır:

Servis Elemanı: 2.158 açık pozisyon

Beden İşçisi: 24.009 açık pozisyon

Büro Memuru: 997 açık pozisyon

Depo İşçisi: 1.083 açık pozisyon

Şoför: 431 açık pozisyon

Kurye: 169 açık pozisyon

Bekçi: 99 açık pozisyon

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