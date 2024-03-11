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İŞKUR 11-31 Mart bekçi alımı ilanları! Sınavsız, mülakatsız Çarşı ve Mahalle bekçi alımı başvuru şartları duyuruldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan vatandaşlar için yeni ve önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Güvenlik sektöründe istihdam edilmek üzere açılan bekçi alım ilanları, birçok kişi için cazip bir kariyer yolunu işaret ediyor. Özellikle Çarşı ve Mahalle Bekçisi pozisyonları, toplumun huzur ve güvenliğinin korunmasında kritik bir role sahiptir ve bu alanda çalışmak isteyen adaylar için mükemmel bir fırsat sunar. İŞKUR aracılığıyla duyurulan bu ilanlar, geniş bir aday kitlesine hitap ederek, birçok kişinin meslek hayatında yeni bir sayfa açmasına olanak tanır. Sınavsız, mülakatsız Çarşı ve Mahalle bekçi alımı başvuru şartları açıklandı.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 08:56 Güncelleme 11 Mart 2024, 08:56
İŞKUR 11-31 Mart bekçi alımı ilanları! Sınavsız, mülakatsız Çarşı ve Mahalle bekçi alımı başvuru şartları duyuruldu

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Bekçi alımları, özellikle güvenlik sektöründe çalışmak isteyenler için büyük bir fırsattır. Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapacak olan personel, gece saatlerinde mahallelerin ve çarşıların güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu görev, toplumun huzur ve güven içinde yaşaması için büyük bir önem taşır. Adaylar bu görevi üstlenerek, topluma hizmet etmenin yanı sıra, kendi mesleki ve kişisel gelişimlerine de katkıda bulunabilirler. İŞKUR aracılığıyla yayınlanan bu ilanlar, KPSS gerektirmeyen ve mülakat süreci olmayan alımlar olduğu için, pek çok kişi için ulaşılabilir bir istihdam fırsatı sunmaktadır. Bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden ilanlara ulaşabilir ve başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilirler. Bu ilanlar, güvenlik sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir adım teşkil eder.

Çarşı ve Mahalle Bekçi Alımı Genel Şartlar

Bekçi alım ilanlarına başvuracak adayların karşılaması gereken genel şartlar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Genellikle en az ilkokul mezunu olmak,
  • Adli sicil kaydının temiz olması,
  • Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,
  • Vardiyalı ve sürekli ayakta çalışmaya uygun olmak,
  • Emekli ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak,
  • Sağlık sorunlarının görev yapmaya engel olmaması gerekmektedir.

Özel Şartlar

Özel şartlar ise ilana göre değişkenlik gösterebilir ve pozisyona özgü nitelikler veya beceriler içerebilir.

İş Tanımı ve Nitelikler

Örneğin, Vişne Madencilik Fabrikası için engelli kadrosuna bekçi personeli alımı yapılacaktır. Bu pozisyon için aranan nitelikler arasında:

  • 2 vardiyalı çalışma (16:00-24:00 ve 24:00-08:00),
  • İş disiplinine sahip olmak,
  • Sorumluluk bilincine sahip olmak yer almaktadır.

Meslek ve Öğrenim Bilgileri

  • Meslek: Çarşı ve Mahalle Bekçisi
  • Deneyim: 2-5 yıl arası tercih sebebidir.
  • Öğrenim: Adayların en az ilkokul mezunu olmaları beklenir.

Çarşı ve Mahalle Bekçi Alımı İlanı

İŞKUR Çarşı ve Mahalle Bekçi Alımı İlanı İçin Tıklayınız

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