20-31 Aralık deneyim şartı yok! İŞKUR az evvel duyurdu! En az 11.400 TL maaşla 109.095 işçi, personel alımı yapılacak! İşte başvuru şartları ve kadrolar

İŞKUR tarafından yapılan son duyurular, iş arayan vatandaşlar için büyük bir umut kaynağı oluşturuyor. Kurum, 109.095 kişilik büyük bir işe alım kampanyası başlattığını duyurdu. Bu kampanya, özellikle iş deneyimi veya özel vasıf gerektirmeyen pozisyonlarla, birçok kişinin iş bulma umudunu yeşertiyor. Bu girişim, iş arayanlar için büyük bir fırsat olarak görülüyor ve işsizlik sorununa önemli bir çözüm sunuyor.