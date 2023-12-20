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20-31 Aralık deneyim şartı yok! İŞKUR az evvel duyurdu! En az 11.400 TL maaşla 109.095 işçi, personel alımı yapılacak! İşte başvuru şartları ve kadrolar

İŞKUR tarafından duyurulan yeni iş ilanları, iş deneyimi veya özel bir vasıf gerektirmeyen geniş bir iş alanını kapsıyor. Bu durum, daha önce iş deneyimi olmayan veya belirli bir vasıfa sahip olmayan vatandaşlara iş bulma fırsatı sunuyor. Bu gelişme, işsizlik sorunuyla mücadelede kritik bir adım olarak kabul ediliyor. İŞKUR, çeşitli sektörlerde ve pozisyonlarda iş ilanları sunuyor. Bu ilanlar, iş deneyimi veya özel nitelik gerektirmeyen geniş bir yelpazeyi kapsıyor, böylece daha fazla kişi iş bulma şansına sahip oluyor.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 10:06 Güncelleme 20 Aralık 2023, 10:06
20-31 Aralık deneyim şartı yok! İŞKUR az evvel duyurdu! En az 11.400 TL maaşla 109.095 işçi, personel alımı yapılacak! İşte başvuru şartları ve kadrolar

İŞKUR tarafından yapılan son duyurular, iş arayan vatandaşlar için büyük bir umut kaynağı oluşturuyor. Kurum, 109.095 kişilik büyük bir işe alım kampanyası başlattığını duyurdu. Bu kampanya, özellikle iş deneyimi veya özel vasıf gerektirmeyen pozisyonlarla, birçok kişinin iş bulma umudunu yeşertiyor. Bu girişim, iş arayanlar için büyük bir fırsat olarak görülüyor ve işsizlik sorununa önemli bir çözüm sunuyor.

İŞKUR tarafından sunulan pozisyonlarda, çalışma şartları iş arayanlar açısından memnuniyet verici olarak değerlendiriliyor. Alınacak personeller için emsallerine göre dolgun bir maaş ödeneceği bildiriliyor. Bu durum, iş arayan vatandaşlar için cazip bir teklif oluşturuyor.

Günlük 438,55 TL, 328,91 TL ve 219,28 TL para veriliyor
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İŞKUR İş İlanlarına Başvuru Yapmak İçin

İŞKUR'un bu iş ilanlarına başvurmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. İş ilanları ve başvuru koşulları hakkında daha detaylı bilgi almak için İŞKUR'un web sitesini ziyaret edebilirsiniz: İŞKUR İş İlanları

İŞKUR'un duyurduğu bu geniş çaplı işe alım kampanyası, işsizlikle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İş deneyimi veya özel bir vasıf gerektirmeyen pozisyonlar, çalışma şartları ve SGK garantisi ile birlikte, iş arayan vatandaşlar için cazip bir fırsat sunuyor. Bu kampanya, iş arayanların yüzlerini güldürecek gibi görünüyor ve işsizlik sorununa önemli bir çözüm sunuyor.

İŞKUR'da En Fazla Bulunan Açık İş İlanları

Meslek Açık İş Sayısı
Beden İşçisi (Genel) 24040
Temizlik Görevlisi 4120
Satış Danışmanı / Uzmanı 3340
Garson (Servis Elemanı) 1831
Paketleme İşçisi 1730
Ambar/Depo Görevlisi 1633
Gazaltı Kaynakçısı (Mıg-Mag Kaynakçısı) 1449
Ön Muhasebeci 1400
Depo İşçisi (Elleçleme) 1361
Makineci (Dikiş) 1305
Kasiyer 1246
Şoför-Yük Taşıma 1208
Konfeksiyon İşçisi 1131
Reyon Görevlisi 988
Forklift Operatörü 949
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 906
Büro Memuru (Genel) 894
Market Elemanı 859
Elektrikçi (Genel) 810
Bulaşıkçı (Stevard) 798
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 782
Aşçı 780
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 764
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 666
Mutfak Görevlisi 666
Kamyon Şoförü 619
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 608
Güvenlik Görevlisi 600
Kalite Kontrolcü 574
Metal Mamuller Montaj İşçisi 562
Mekanik Bakım Onarımcısı 557
CNC Torna Tezgahı Operatörü 554
Aşçı Yardımcısı 548
Beden İşçisi (Temizlik) 533
Sevkiyat Görevlisi 530
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 489
Depo Sevkiyat Sorumlusu 452
Makine Mühendisi 447
Lojistik Elemanı 421
CNC Freze Tezgahı Operatörü 415
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 409
Kasap 402
Satış Temsilcisi / Plasiyer 379
Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma) 377
Elektrik Teknisyeni 376
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 372
Tır-Çekici Şoförü 372
Muhasebe Meslek Elemanı 369
Şoför (Yolcu Taşıma) 359
Mermer İşçisi 358
Teknik Servis Elemanı 336
Argon Kaynakçısı (TİG Kaynakçısı) 334
Muhasebeci 318
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 313
Depo Görevlisi (Gıda) 306
Paketleme İşçisi (Gıda) 301
Hemşire 295
Makine Bakım ve Onarımcısı 295
Sekreter 292
Servis Komisi 292
Mobilya Montajcısı 285
Beden İşçisi (İnşaat) 284
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 281
Pazarlamacı 280
Kurye 277
Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 265
Çaycı 250
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 248
Müşteri Temsilcisi 247
Çağrı Merkezi Elemanı 246
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 245
Ütücü 229
Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 218
Figüran 211
Gıda Mühendisi 211
CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 209
Manav 207
Büro İşçisi 205
İnşaat İşçisi 205

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