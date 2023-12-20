Başvuru ne zaman, şartları neler? Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı son dakika: İşte kadro dağılımı ve kontenjanlar...

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 bin 158 personel alımı gerçekleştirilecek. Başvuru detayları araştırılmaya başlandı. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı kadrolar ve kontenjanlar belli oldu mu? Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuru ne zaman, şartları neler? Mühendis, veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi...
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?
Tarım ve Orman Bakanlığına 982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacak.
Ancak henüz başvuru detayları paylaşılmadı. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
Öte yandan alımların 2024 yılında yapılması beklenirken konuya ilişkin ayrıntıların Bakanlık'ın resmi internet adresinden ilan edilmesi bekleniyor.