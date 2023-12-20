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Günlük 438,55 TL, 328,91 TL ve 219,28 TL para veriliyor: İş arayanlara İŞKUR duyurusu yapıldı

İŞKUR, iş arayan bireyler için mesleki edindirme kursları düzenleyeceğini duyurdu. Bu kurslara katılım gösteren kişiler, mesleki deneyim kazanmanın yanı sıra sertifika alarak mesleki yetkinliklerini artırma şansına sahip olacaklar. Bu kurslar, iş arayanlar için kritik bir fırsat oluşturuyor ve katılımcılara ücretsiz meslek edinme imkanı sunuyor. İŞKUR tarafından düzenlenen bu kurslar, çeşitli meslek dallarında eğitimler sunuyor. Kurslara katılanlar, alanlarında uzman eğitmenlerden ders alacak ve pratik uygulamalar yapacaklar.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 10:05 Güncelleme 20 Aralık 2023, 10:08
Günlük 438,55 TL, 328,91 TL ve 219,28 TL para veriliyor: İş arayanlara İŞKUR duyurusu yapıldı

Devlet, sosyal yardım ve destek paketleriyle işsiz gençlere ve iş arayan vatandaşlara yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu desteklerden biri de İŞKUR üzerinden sunulan işbaşı eğitim programlarıdır. Bu programlar, iş arayanlara mesleki beceri kazandırmayı ve iş piyasasına hazırlamayı amaçlıyor.

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İŞKUR Başvuru Şartları

İŞKUR'un bu programlarına katılmak için bazı şartlar bulunmaktadır:

  • İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,
  • 15 yaşını tamamlamış olmak,
  • İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,
  • Emekli olmamak,
  • Program başlangıcından önceki bir yıl içinde ilgili işverenin işyerinde sigortalı olmamak,
  • Kurumun aynı meslekte düzenlediği kurs/programı daha önce tamamlamamış olmak,
  • Programa katılmama yönünde herhangi bir yaptırım almamış olmak,
  • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak.

İşbaşı Eğitim Programlarında Karşılanan Giderler

İŞKUR işbaşı eğitim programlarına katılan vatandaşlara, katılım durumlarına göre farklı miktarlarda cep harçlığı ödenmektedir:

  • İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 438,55 TL,
  • Tam zamanlı öğrencilere günlük 438,55 TL,
  • Kısmi zamanlı öğrencilere günlük 328,91 TL,
  • İşsizlik ödeneği alanlara günlük 219,28 TL,
  • Geleceğin mesleklerinde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 482,41 TL cep harçlığı ödenir.

Ayrıca, program süresince genel sağlık sigortası ve iş kazası/meslek hastalığı sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

İŞKUR'un işbaşı eğitim programları, işsiz gençlere ve iş arayan vatandaşlara mesleki beceriler kazandırmak ve iş piyasasına girişlerini kolaylaştırmak için önemli bir fırsat sunuyor. Bu programlar, iş arayanların mesleki gelişimine katkıda bulunuyor ve işsizlik sorununa pratik bir çözüm olarak öne çıkıyor.

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