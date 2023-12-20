Günlük 438,55 TL, 328,91 TL ve 219,28 TL para veriliyor: İş arayanlara İŞKUR duyurusu yapıldı

Devlet, sosyal yardım ve destek paketleriyle işsiz gençlere ve iş arayan vatandaşlara yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu desteklerden biri de İŞKUR üzerinden sunulan işbaşı eğitim programlarıdır. Bu programlar, iş arayanlara mesleki beceri kazandırmayı ve iş piyasasına hazırlamayı amaçlıyor.
İŞKUR Başvuru Şartları
İŞKUR'un bu programlarına katılmak için bazı şartlar bulunmaktadır:
- İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,
- 15 yaşını tamamlamış olmak,
- İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,
- Emekli olmamak,
- Program başlangıcından önceki bir yıl içinde ilgili işverenin işyerinde sigortalı olmamak,
- Kurumun aynı meslekte düzenlediği kurs/programı daha önce tamamlamamış olmak,
- Programa katılmama yönünde herhangi bir yaptırım almamış olmak,
- İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak.
İşbaşı Eğitim Programlarında Karşılanan Giderler
İŞKUR işbaşı eğitim programlarına katılan vatandaşlara, katılım durumlarına göre farklı miktarlarda cep harçlığı ödenmektedir:
- İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 438,55 TL,
- Tam zamanlı öğrencilere günlük 438,55 TL,
- Kısmi zamanlı öğrencilere günlük 328,91 TL,
- İşsizlik ödeneği alanlara günlük 219,28 TL,
- Geleceğin mesleklerinde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 482,41 TL cep harçlığı ödenir.
Ayrıca, program süresince genel sağlık sigortası ve iş kazası/meslek hastalığı sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.