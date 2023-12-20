Günlük 438,55 TL, 328,91 TL ve 219,28 TL para veriliyor: İş arayanlara İŞKUR duyurusu yapıldı

Devlet, sosyal yardım ve destek paketleriyle işsiz gençlere ve iş arayan vatandaşlara yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu desteklerden biri de İŞKUR üzerinden sunulan işbaşı eğitim programlarıdır. Bu programlar, iş arayanlara mesleki beceri kazandırmayı ve iş piyasasına hazırlamayı amaçlıyor.