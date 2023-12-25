İŞKUR belediye işçi alımı başvuru şartları ve kadroları duyuruldu: 25-31 Aralık Belediyelere KPSS ve ikamet şartsız alım ilanları...

İŞKUR, son zamanlarda yayınladığı yeni iş ilanlarıyla pek çok kişi için önemli iş fırsatları sunuyor. Seçim öncesinde özellikle belediyeler, kadro eksikliklerini gidermek ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla çeşitli alımlar yapıyor. Bu dönemde, belediyeler hizmet kalitesini artırmak ve kadro boşluklarını doldurmak için farklı pozisyonlarda personel alımı gerçekleştiriyor. İŞKUR, bu alımlarla ilgili duyuruları yayınlıyor ve iş arayan vatandaşlara bu fırsatları bildiriyor. İşte 25-31 Aralık tarihleri arasında KPSS ve ikamet şartı olmaksızın belediyeler tarafından yapılacak alım ilanları: