Hastanelerde çalışacak personel alımı devam ediyor! 18-52 yaş arası başvuru yapabilir: İŞKUR mülakatsız hastane hizmetlisi alımı başvuru şartları

İŞKUR, kamu ve özel sektördeki iş fırsatlarını iş arayanlarla buluşturan önemli bir kurumdur. Günümüzde İŞKUR, çeşitli meslek dallarında personel alımları yaparak, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Bu alımların dikkat çekenlerinden biri de hastane hizmetlisi pozisyonları için gerçekleştirilen alımlardır. Bu alım süreci, sağlık sektöründeki istihdam açığını kapatmayı hedeflemektedir. İŞKUR'un duyurduğu bu alımlar, özellikle özel sektörde yoğunlaşmaktadır. Hastane hizmetlisi olarak çalışmak isteyen adaylar için, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmamakta, bu sayede daha geniş bir aday kitlesine fırsat sunulmaktadır.