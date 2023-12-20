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Hastanelerde çalışacak personel alımı devam ediyor! 18-52 yaş arası başvuru yapabilir: İŞKUR mülakatsız hastane hizmetlisi alımı başvuru şartları

İŞKUR, Türkiye İş Kurumu olarak bilinen ve iş arayanlar ile işverenleri bir araya getiren hayati bir kamu kuruluşudur. Bu kurum, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak istihdamı artırma hedefiyle çalışmakta ve bu amaçla hem kamu hem de özel sektördeki iş ilanlarını yayınlamaktadır. İŞKUR, iş arayan vatandaşlara çeşitli iş ilanlarına başvurarak iş bulma fırsatı sunmakta ve istihdam sektöründe önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle, mülakatsız hastane hizmetlisi alımı gibi başvuruların şartları, pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. İşte bu başvuru şartları ve ilgili detaylar hakkında bilgiler.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 11:06 Güncelleme 20 Aralık 2023, 11:06
Hastanelerde çalışacak personel alımı devam ediyor! 18-52 yaş arası başvuru yapabilir: İŞKUR mülakatsız hastane hizmetlisi alımı başvuru şartları

İŞKUR, kamu ve özel sektördeki iş fırsatlarını iş arayanlarla buluşturan önemli bir kurumdur. Günümüzde İŞKUR, çeşitli meslek dallarında personel alımları yaparak, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Bu alımların dikkat çekenlerinden biri de hastane hizmetlisi pozisyonları için gerçekleştirilen alımlardır. Bu alım süreci, sağlık sektöründeki istihdam açığını kapatmayı hedeflemektedir. İŞKUR'un duyurduğu bu alımlar, özellikle özel sektörde yoğunlaşmaktadır. Hastane hizmetlisi olarak çalışmak isteyen adaylar için, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmamakta, bu sayede daha geniş bir aday kitlesine fırsat sunulmaktadır.

Hastane hizmetlisi

  • Görev Tanımı: Hastane hizmetlisi, sağlık kurumlarında tedavi gören hastaların giriş ve çıkış işlemlerinin kayıtlarını tutar. Bu görevliler, hastaların dosyalarını hazırlama, işlem tamamlanan dosyaları düzenleme ve arşivleme işlemlerinden sorumludur.
  • Beceriler ve Nitelikler: Bu meslek grubunda çalışacak kişilerin tıbbi terminolojiye hakim olmaları, iletişim ve planlama becerilerine sahip olmaları, hizmet odaklı ve ekip çalışmasına yatkın olmaları beklenir.
En az 11.400 TL maaşla 109.095 işçi, personel alımı yapılacak!
Günlük 438,55 TL, 328,91 TL ve 219,28 TL para veriliyor

Alım İçin Gereken Şartlar

  • Eğitim Durumu: En az ilköğretim mezunu olma şartı bulunmakla birlikte, ilana göre bu şart değişiklik gösterebilir.
  • Yaş ve Deneyim: 18 yaşını tamamlamış, sağlık sektöründe deneyimi olan veya kazanmak isteyen kişiler tercih edilir.
  • Diğer Özellikler: İletişim becerileri gelişmiş, hizmet ve çözüm odaklı, ekip çalışmasına uygun, provizyon ve fatura işlemlerine hakim, MS Office programlarına hakim kişiler aranmaktadır. Görevini yapmasında sağlık problemi olmayan, engelli adaylar için ise özel şartlar ilanlarda belirtilmektedir.

Başvuru Detayları

  • Başvuru Yöntemi: Başvurular, İŞKUR'un web sitesi üzerinden e-Devlet ile yapılmaktadır.
  • Görüşme Süreci: Uygun görülen adaylar, görüşmeye davet edilecektir.
  • İlanlara Erişim: İŞKUR tarafından paylaşılan ilanlara "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3112" adresi üzerinden ulaşılabilir.

Bu alım süreci, özel sektörde istihdam fırsatları yaratmakta ve uygun adayların sağlık sektöründe görev almasını sağlamaktadır. İŞKUR'un bu hizmeti, iş arayan vatandaşlar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

İŞKUR mülakatsız hastane hizmetlisi alımı

İŞKUR mülakatsız hastane hizmetlisi alımı

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