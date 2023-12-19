SGK denetmen yardımcısı personel alımı başvurusu ne zaman? Sosyal Güvenlik Kurumu 100 işçi alımı kadrolar ve şartlar neler? Sınav tarihi...

Başvurusunu tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar arasından KPSS puan sırasına göre yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday sözlü sınava çağrılacak.
Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı sözlü sınava çağrılacak.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saatine ilişkin bilgileri www.sgk.gov.tr adresinden ve kariyer kapısı işe alım platformundan isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr görüntüleyebilecek.
SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülte, yüksekokul ya da bu fakültelerin sosyal hizmetler bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan KPSSP39, KPSSP40, KPSSP41, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP48 puan türünden en az 70 alan 400 kişi sözlü sınava çağrılacak.
Adaylar giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmalı.
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılması için KPSS'den aldıkları puan ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.
SGK MEMUR ALIMI İÇİN SINAV TARİHİ VE YERİ BELLİ OLDU
Sınav Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erkan ÖZKAN toplantı salonunda 26 Şubat 2024 ile 8 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar sınava T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport ile girebilecek.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saatine ilişkin bilgileri www.sgk.gov.tr adresinden ve kariyer kapısı işe alım platformundan (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) görüntüleyebilecek olup ayrıca adaylara tebligat yapılmayacak.
SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
• Giriş sınavı sözlü şeklinde ve tek aşamalı olarak yapılacaktır.
• Sözlü sınavda adaylar,
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 Puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 Puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 Puan)
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 Puan)
d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 Puan)
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 Puan)
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle değerlendirilir.
Sınav Konuları
a) Kamu Maliyesi:
1) Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi)
2) Maliye Politikası
3) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
b) İktisat:
1) İktisat Teorisi (Mikro İktisat, Makro İktisat ve İktisadi Analiz)
2) İktisat Politikası
3) Para Teorisi ve Politikası
4) Uluslararası İktisat
5) Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar
c) Hukuk:
1) Anayasa Hukuku
2) Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)
3) Borçlar Hukuku
4) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku)
5) İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku
6) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
ç) Muhasebe:
1) Genel Muhasebe
2) Mali Tablolar Analizi
d) Sosyal Hizmetler mezunlarından alınacak denetmen yardımcısı adayları için mezun olunan bölüme ilişkin alan bilgisi.