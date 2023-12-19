SGK denetmen yardımcısı personel alımı başvurusu ne zaman? Sosyal Güvenlik Kurumu 100 işçi alımı kadrolar ve şartlar neler? Sınav tarihi...

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saatine ilişkin bilgileri www. sgk .gov.tr adresinden ve kariyer kapısı işe alım platformundan isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr görüntüleyebilecek.

Başvurusunu tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar arasından KPSS puan sırasına göre yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday sözlü sınava çağrılacak.

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülte, yüksekokul ya da bu fakültelerin sosyal hizmetler bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan KPSSP39, KPSSP40, KPSSP41, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP48 puan türünden en az 70 alan 400 kişi sözlü sınava çağrılacak.

Adaylar giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmalı.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılması için KPSS'den aldıkları puan ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.