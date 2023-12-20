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21-31 Aralık en az 11.400 TL maaşla! İŞKUR, KPSS şartsız belediye personel alımı başvuru şartları! En az ilkokul mezunu personel alım kadroları!

İŞKUR, farklı belediyeler bünyesinde gerçekleştirilecek olan KPSS şartsız personel alımları hakkında detaylı bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Bu ilanlar, çeşitli belediyeler tarafından yayımlanmakta olup, farklı kadrolarda istihdam edilecek personellerin alımını kapsıyor. KPSS puan şartı olmadan gerçekleşecek bu personel, memur ve işçi alımlarında başvuru bilgileri ve detayları aşağıda yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 15:19 Güncelleme 20 Aralık 2023, 15:19
21-31 Aralık en az 11.400 TL maaşla! İŞKUR, KPSS şartsız belediye personel alımı başvuru şartları! En az ilkokul mezunu personel alım kadroları!

Birçok belediye, İŞKUR üzerinden personel ve işçi alımı ilanları yayımlamaktadır. Bu ilanlar, en az ilkokul mezunlarından personel alımı yapılacağını belirtmektedir.

İşte bazı belediyelerin yayımladığı personel alım ilanları ve tarihleri:

  • Aydın Efeler Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı: 22.12.2023
  • Şırnak Cizre Belediyesi Memur Alım İlanı: 22.12.2023
  • Mersin Yenişehir Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı: 29.12.2023
  • Tekirdağ Muratlı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı: 21.12.2023

Diğer İlanlar ve Tarihler

  • Afyonkarahisar Ahmetpaşa Belediyesi Memur Alım İlanı: 29.12.2023
  • Trabzon Dernekpazarı Belediyesi Memur Alım İlanı: 12.01.2024
  • Balıkesir Erdek Belediyesi Memur Alım İlanı: 11.01.2024
  • Erzurum Hınıs Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı: 10.01.2024
  • Çorum İskilip Belediyesi Memur Alım İlanı: 17.01.2024
  • Kastamonu Daday Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı: 25.01.2024
  • Bartın Amasra Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı: 09.02.2024

İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı Başvuru Ekranı

İŞKUR'un kurum dışı kamu işçi alımı için başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Adayların, bu başvuru ekranını kullanarak, ilan edilen pozisyonlar ve başvuru şartları hakkında bilgi alabilirler.

İŞKUR, KPSS şartsız belediye personel alımı ilanları için tıklayınız

Belediyelere Personel Alımı Süreci

Belediyeler, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için farklı pozisyonlarda personel alımı yaparlar. Bu süreç genellikle şu adımları içerir:

İlanın Yayımlanması: Belediye personel ihtiyacını belirledikten sonra, alım yapılacak pozisyonlar için İŞKUR veya kendi web siteleri üzerinden ilan yayımlar. İlanlarda pozisyon bilgileri, aranan nitelikler ve başvuru şartları detaylıca belirtilir.

Başvuru Süreci: Adaylar, ilanda belirtilen tarihler arasında başvurularını yaparlar. Başvurular genellikle online olarak İŞKUR'un web sitesi üzerinden veya belediyenin insan kaynakları bölümüne direkt olarak yapılır.

Başvuru Değerlendirmesi: Başvurular, belirlenen şartlara uygunluk açısından değerlendirilir. Uygun adaylar, mülakat veya sınav aşamasına davet edilir.

Mülakat/Sınav: Adaylar, belediyenin belirlediği kriterlere göre mülakat veya yazılı/sözlü sınavlardan geçerler. Bu süreçte adayların mesleki bilgi ve becerileri, genel yetkinlikleri değerlendirilir.

Sonuçların Açıklanması: Mülakat veya sınav sonuçları, adayların başarılı olup olmadığını belirler. Başarılı olan adaylar, belediyeye personel olarak atanırlar.

Atama ve Göreve Başlama: Atanan personel, gerekli belgeleri tamamlayarak göreve başlar. Yeni personel, belediyenin belirlediği birimlerde görevlerine başlar.

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