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Vatandaşlar 1.140 TL ve 4.471 TL'yi cebine koyuyor: İŞKUR'dan iş arayanlara az evvel duyuru geldi

Türkiye'de, sosyal yardım alan bireylerin istihdama katılımlarını teşvik etmek amacıyla çeşitli destek ve motivasyon araçları kullanılıyor. Bu destekler, iş arayanlar için önemli bir motivasyon kaynağı oluşturarak, iş bulma süreçlerini destekliyor. İstihdama yönlendirme çabaları, bu kişilerin iş bulmalarını kolaylaştırmak ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 11:10 Güncelleme 21 Aralık 2023, 11:10
Vatandaşlar 1.140 TL ve 4.471 TL’yi cebine koyuyor: İŞKUR’dan iş arayanlara az evvel duyuru geldi

Sosyal yardım alan kişiler için sunulan bu teşvikler, iş arama süreçlerinde maddi destek sağlamaktan ibaret değildir. Aynı zamanda, iş bulduktan sonra da devam eden bir takım yardımları içerir. Bu yardımlar, kişilerin yeni işlerine uyum sağlamalarını ve uzun vadede istihdamda kalabilmelerini hedefler. Özellikle işe yeni başlayanlar için bu destekler, iş hayatına adaptasyon sürecini kolaylaştırmakta ve işgücü piyasasına daha etkin bir şekilde entegre olmalarına yardımcı olmaktadır.

Bu destekler, sosyal yardım alan bireylerin iş bulma süreçlerini kolaylaştırmak ve onları iş gücü piyasasına dahil etmek amacıyla tasarlanmıştır. Hem bireylerin ekonomik olarak güçlenmelerine yardımcı olmak hem de genel istihdam oranlarını artırmak adına bu teşvikler önemli bir rol oynamaktadır.

Nakdi Yardım ve İş Arama Desteği

  • İş Görüşmeleri için Destek: Sosyal yardım alan bireylere, iş görüşmelerine katılmaları durumunda, sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderler için yılda en fazla 3 kez olmak üzere aylık net asgari ücretin yüzde 10'una kadar yardım yapılıyor. Bu tutar şu anda 1.140 TL olarak uygulanmakta.

  • İşe Yerleşme Durumunda Yardım: İşe yerleşen sosyal yardım alanlara, yılda bir kez olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin 1/3'ü kadar nakdi yardım yapılıyor. Yeni asgari ücret düzeyine göre bu tutar 4.471 TL'ye denk geliyor.

  • Eğitim ve Sağlık Yardımlarının Devamı: İşe yerleşen bireylerin, şartlı eğitim ve sağlık yardımları 1 yıl süreyle kesintisiz devam ediyor. İşe düzenli devam edenlere sosyal yardımlarda öncelik verilmesi planlanıyor.

Sigorta Primleri ve İŞKUR Desteği

  • Sigorta Primleri: İŞKUR tarafından işe yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcıları, özel sektörde istihdam edilmeleri durumunda, işverenlerin ödemekle yükümlü olduğu sigorta primleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1 yıl süreyle karşılanıyor. Bu, özel sektör işverenleri için büyük bir teşvik oluşturmakta ve sosyal yardım alanların iş bulmalarını kolaylaştırmaktadır.
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