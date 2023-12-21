Vatandaşlar 1.140 TL ve 4.471 TL’yi cebine koyuyor: İŞKUR’dan iş arayanlara az evvel duyuru geldi

Sosyal yardım alan kişiler için sunulan bu teşvikler, iş arama süreçlerinde maddi destek sağlamaktan ibaret değildir. Aynı zamanda, iş bulduktan sonra da devam eden bir takım yardımları içerir. Bu yardımlar, kişilerin yeni işlerine uyum sağlamalarını ve uzun vadede istihdamda kalabilmelerini hedefler. Özellikle işe yeni başlayanlar için bu destekler, iş hayatına adaptasyon sürecini kolaylaştırmakta ve işgücü piyasasına daha etkin bir şekilde entegre olmalarına yardımcı olmaktadır.

Bu destekler, sosyal yardım alan bireylerin iş bulma süreçlerini kolaylaştırmak ve onları iş gücü piyasasına dahil etmek amacıyla tasarlanmıştır. Hem bireylerin ekonomik olarak güçlenmelerine yardımcı olmak hem de genel istihdam oranlarını artırmak adına bu teşvikler önemli bir rol oynamaktadır.