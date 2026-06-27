Kıvanç Tatlıtuğ’dan yürek yakan Kadir İnanır vedası: "Çocukluğumdan bir parçayı uğurluyorum..."

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından Kadir İnanır için duygusal bir paylaşım yaptı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefat haberi sanat dünyasında derin bir üzüntüye neden oldu. Usta oyuncunun ardından birçok isim duygularını paylaşırken en dikkat çeken mesajlardan biri Kıvanç Tatlıtuğ'dan geldi.

Kariyeri boyunca 180'i aşkın film ve televizyon projesinde yer alan Kadir İnanır, canlandırdığı güçlü karakterler, duruşu ve karizmatik oyunculuğuyla Türk sinema tarihine damga vurdu. Her rolüne kattığı derinlik sayesinde farklı kuşakların hafızasında özel bir yer edinen İnanır, ardında silinmez bir miras bıraktı.

Fotoğraf sosyal medyadan servis edilmiştir.

KIVANÇ TATLITUĞ'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Usta sanatçının vefatı sonrası birçok isim gibi Kıvanç Tatlıtuğ da duygusal bir paylaşım yaptı. Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından İnanır'ın bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: