Kıvanç Tatlıtuğ’dan yürek yakan Kadir İnanır vedası: "Çocukluğumdan bir parçayı uğurluyorum..."
Bir döneme damga vuran performanslarıyla hafızalara kazınan Kadir İnanır’ın vefatı Türkiye’yi yasa boğdu. Yeşilçam’ın güçlü karakterlerinden biri olan usta ismin ardından Kıvanç Tatlıtuğ’un yaptığı duygusal paylaşım, “çocukluk hatırası” vurgusuyla yüreklere dokundu.
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- Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır vefat etti.
- Kadir İnanır kariyeri boyunca 180'i aşkın film ve televizyon projesinde rol aldı.
- Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından Kadir İnanır için duygusal bir paylaşım yaptı.
- Tatlıtuğ paylaşımında çocukluğundan bir parçayı uğurladığını belirterek İnanır'a veda etti.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefat haberi sanat dünyasında derin bir üzüntüye neden oldu. Usta oyuncunun ardından birçok isim duygularını paylaşırken en dikkat çeken mesajlardan biri Kıvanç Tatlıtuğ'dan geldi.
TÜRK SİNEMASINDAN BİR EFSANE GEÇTİ
Kariyeri boyunca 180'i aşkın film ve televizyon projesinde yer alan Kadir İnanır, canlandırdığı güçlü karakterler, duruşu ve karizmatik oyunculuğuyla Türk sinema tarihine damga vurdu. Her rolüne kattığı derinlik sayesinde farklı kuşakların hafızasında özel bir yer edinen İnanır, ardında silinmez bir miras bıraktı.
KIVANÇ TATLITUĞ'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM
Usta sanatçının vefatı sonrası birçok isim gibi Kıvanç Tatlıtuğ da duygusal bir paylaşım yaptı. Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından İnanır'ın bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
Bugün içimde çocukluğumdan bir parçayı uğurluyormuşum gibi bir his var. İyi ki bu topraklardan geçtin. İyi ki bize bu kadar güzel hikâyeler bıraktın. Hoşça kal usta… Mekânın cennet olsun…
Tatlıtuğ'un sözleri kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılırken sanat dünyasında da geniş yankı uyandırdı. Usta ismin ardından yapılan bu paylaşım vefa duygusunu bir kez daha gündeme taşıdı.