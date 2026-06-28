Filenin Sultanı Gizem Örge’nin abisinden itiraf: "Telefonumda 'savunma bakanı' diye kayıtlı"

Gizem Örge

Gizem Örge kimdir?

Hatice Gizem Örge, 26 Nisan 1993 tarihinde Ankara'da doğmuş, Türkiye kadın milli voleybol takımı ve Fenerbahçe'de libero pozisyonunda görev yapan başarılı bir milli voleybolcudur. Kariyeri boyunca Nilüfer Belediyespor ve VakıfBank gibi kulüplerde oynayan Örge, özellikle VakıfBank formasıyla 3 Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 Şampiyonlar Ligi ve 5 Türkiye Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere sayısız başarıya imza atmıştır. Bireysel olarak dünya, Avrupa ve Türkiye liglerinde "En İyi Libero" ödüllerinin sahibi olan usta sporcu, 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Milli takım düzeyinde de alt yaş kategorilerinden itibaren zirveyi hedefleyen Gizem Örge, A Milli Takım ile 2023 yılında Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası şampiyonlukları yaşayarak tarihi bir üçlemeye imza atmış, ardından 2025 yılındaki Dünya Şampiyonası'nda da gümüş madalya kazanarak ülkesini gururlandırmıştır.