Filenin Sultanı Gizem Örge’nin abisinden itiraf: "Telefonumda 'savunma bakanı' diye kayıtlı"
A Para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programına konuk olan Hakan Örge, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe'nin yıldız liberosu olan kardeşi Gizem Örge'nin başarı öyküsünü anlattı. Kardeşinin çocuk yaştaki transfer sürecinden engelli anne ve babalarının fedakarlıklarına kadar bilinmeyenleri paylaşan Örge, "Kız çocuklarının umudu ailesidir, Gizem'e 'yapamazsın' deyin yeter" sözleriyle duygusal anlar yaşattı.
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- Hakan Örge, A Para'da yayınlanan 'Biz Bize' programında kardeşi Kadın Voleybol Milli Takımı oyuncusu Gizem Örge'nin başarı hikayesini anlattı.
- Hakan Örge, 14 yaşındaki Gizem'in Ankara'dan Nilüfer Belediyesi'ne transferinde yanında giderek destek verdiğini belirtti.
- Gizem Örge'nin anne ve babasının engelli olmasına rağmen babasının her maçına gittiği aktarıldı.
- Hakan Örge, Gizem'i telefonunda 'Savunma Bakanı' olarak kaydettiğini söyledi.
- Hakan Örge, kız çocuklarının aileden destek görmesi gerektiğini vurguladı.
A Para'da yayınlanan 'Biz Bize' programına konuk olan Hakan Örge, Kadın Voleybol Milli Takımı'nda oynayan kardeşi Gizem Örge'den övgüyle bahsetti.
"GİZEM'İN BAŞARISI KOLAY OLMADI"
Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sorularını cevaplayan Örge, "Gizem çok hırslıdır, kaybetmeye hiç tahammülü yoktur. Gizem'in başarısı kolay olmadı. Ailemin tamamı asker. Ankara'dan Nilüfer Belediyesi'ne transfer olacağı sırada 14 yaşındaydı. Evden gitmesi çok problemdi. 'Ben onunla giderim' diye destek verdim. Hatta yabancılık çekmesin, kendini evinde hissetsin diye spor tesisindeki odasına evimizdeki halıyı götürdüm" dedi.
"TELEFONUMDA 'SAVUNMA BAKANI' DİYE KAYITLI"
Sözlerine devam eden Hakan Örge, ailenin önemine dikkat çekerek "Gizem'e 'yapamazsın' deyin yeter. Telefonumda 'Savunma Bakanı' diye kayıtlıdır. Annemle babam engelli. Ona rağmen babam, yağmur çamur demedi, her maçına gitti. Onlara layık evlatlar olmak istiyoruz. Kız çocuklarının umudu ailesidir. Anne babasından destek görmeli çocuklar" ifadelerini kullandı.
ÖRNEK KARDEŞLİK
Örge kardeşler, hayatının her anında birbirine yardımcı oluyor.
Gizem Örge kimdir?
Hatice Gizem Örge, 26 Nisan 1993 tarihinde Ankara'da doğmuş, Türkiye kadın milli voleybol takımı ve Fenerbahçe'de libero pozisyonunda görev yapan başarılı bir milli voleybolcudur. Kariyeri boyunca Nilüfer Belediyespor ve VakıfBank gibi kulüplerde oynayan Örge, özellikle VakıfBank formasıyla 3 Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 Şampiyonlar Ligi ve 5 Türkiye Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere sayısız başarıya imza atmıştır. Bireysel olarak dünya, Avrupa ve Türkiye liglerinde "En İyi Libero" ödüllerinin sahibi olan usta sporcu, 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Milli takım düzeyinde de alt yaş kategorilerinden itibaren zirveyi hedefleyen Gizem Örge, A Milli Takım ile 2023 yılında Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası şampiyonlukları yaşayarak tarihi bir üçlemeye imza atmış, ardından 2025 yılındaki Dünya Şampiyonası'nda da gümüş madalya kazanarak ülkesini gururlandırmıştır.