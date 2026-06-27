Sosyal medya kullanıcıları Sena Mia Kalıp için 'Türk Jenna Ortega' yorumları yapıyor. ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'DA MELEK KARAKTERİNE HAYAT VERİYOR Daha önceki dizisinde Parla karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sena Mia Kalıp, şimdi de "Altı Üstü İstanbul"daki performansıyla adından söz ettiriyor. Sosyal medyada giderek büyüyen bu benzerlik yorumlarının, genç oyuncunun popülerliğine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor. Altı Üstü İstanbul, Pazartesi akşamları saat 20.00'de atv'de!

Altı Üstü İstanbul dizisi Pazartesi akşamları saat 20.00'de atv'de yayınlanıyor. SENA MİA KALIP KİMDİR? Ekranların genç oyuncularından Sena Mia Kalıp, hem oyunculuk performansı hem de kariyer geçmişiyle dikkat çekiyor. atv ekranlarında yayınlanan "Altı Üstü İstanbul" dizisinde "Melek Toprak" karakterine hayat veren Kalıp kısa sürede izleyicinin ilgisini üzerine çekmeyi başardı. 2000 doğumlu olan genç oyuncu, akademik hayatında farklı bir kulvardan gelmesiyle de öne çıkıyor. Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Kalıp, mühendislik eğitiminin ardından kariyerini tamamen ekranlara yönlendirerek oyunculuk alanında ilerlemeyi tercih etti.