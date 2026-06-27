Sena Mia Kalıp Jenna Ortega’ya benzetildi: Altı Üstü İstanbul’un Melek’i gündem oldu
“Altı Üstü İstanbul” dizisinde “Melek” karakteriyle izleyici karşısına çıkan Sena Mia Kalıp son günlerde oyunculuk performansından ziyade sosyal medyada konuşulan görünümüyle gündemde. Genç oyuncunun dünya çapında tanınan Jenna Ortega ile benzerliği dikkat çekerken kullanıcıların yaptığı “Türk Jenna Ortega” yorumları kısa sürede geniş kitlelere yayıldı.
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- atv dizisi Altı Üstü İstanbul'da Melek karakterini canlandıran Sena Mia Kalıp, sosyal medyada Jenna Ortega'ya benzerliğiyle gündem oldu.
- Genç oyuncu, büyük gözleri ve belirgin yüz hatlarıyla Wednesday dizisinin yıldızı Jenna Ortega'ya benzetiliyor.
- Sosyal medya kullanıcıları Sena Mia Kalıp için 'Türk Jenna Ortega' yorumları yapıyor.
- Altı Üstü İstanbul dizisi Pazartesi akşamları saat 20.00'de atv'de yayınlanıyor.
atv'nin sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul"da Melek karakterine hayat veren Sena Mia Kalıp, sosyal medyada dünyaca ünlü oyuncu Jenna Ortega'ya benzerliğiyle dikkat çekiyor.
FENOMEN DİZİ KARAKTERİNE BENZETİLDİ
"Altı Üstü İstanbul" dizisinde canlandırdığı Melek Toprak karakteriyle ekranların yeni gözde isimlerinden biri haline gelen Sena Mia Kalıp, bu kez oyunculuğundan çok görünümüyle gündemde.
"TÜRK JENNA ORTEGA"
Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlarda genç oyuncunun, fenomen dizi Wednesday'in yıldızı Jenna Ortega'ya olan benzerliği konuşuluyor. Büyük gözleri, belirgin yüz hatları ve karizmatik duruşuyla dikkat çeken Kalıp için takipçileri "Türk Jenna Ortega" yorumları yapıyor.
ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'DA MELEK KARAKTERİNE HAYAT VERİYOR
Daha önceki dizisinde Parla karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sena Mia Kalıp, şimdi de "Altı Üstü İstanbul"daki performansıyla adından söz ettiriyor. Sosyal medyada giderek büyüyen bu benzerlik yorumlarının, genç oyuncunun popülerliğine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor. Altı Üstü İstanbul, Pazartesi akşamları saat 20.00'de atv'de!
SENA MİA KALIP KİMDİR?
Ekranların genç oyuncularından Sena Mia Kalıp, hem oyunculuk performansı hem de kariyer geçmişiyle dikkat çekiyor. atv ekranlarında yayınlanan "Altı Üstü İstanbul" dizisinde "Melek Toprak" karakterine hayat veren Kalıp kısa sürede izleyicinin ilgisini üzerine çekmeyi başardı.
2000 doğumlu olan genç oyuncu, akademik hayatında farklı bir kulvardan gelmesiyle de öne çıkıyor. Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Kalıp, mühendislik eğitiminin ardından kariyerini tamamen ekranlara yönlendirerek oyunculuk alanında ilerlemeyi tercih etti.
Televizyon kariyerine "Ruhun Duymaz" dizisinde canlandırdığı Elif karakteriyle adım attı. Son olarak "Altı Üstü İstanbul"daki performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
Haberde kullanılan fotoğraflar atv ve sosyal medyadan servis edilmiştir.