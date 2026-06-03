A.B.İ. dizisinde nefes kesen bölüm! Reytinglerde zirve yine değişmedi: Çağla mermilerin hedefi oldu
Ekranların ilgiyle takip edilen atv'nin sevilen dizisi A.B.İ., 17’nci bölümüyle hem reytinglerde hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tüm kategorilerde birinciliği bırakmayan yapım, son bölümde art arda yaşanan şok gelişmelerle izleyiciyi ekrana kilitledi. Çağla’nın ağır yaralandığı sahne ise bölüme damga vurdu.
Hızlı Özet Göster
- A.B.İ. dizisi 17. bölümüyle tüm kategorilerde izlenme oranı ve payında birinci sırada yer aldı
- Tahir'in ölümünün ardından Doğan'ın dünyası sarsılırken, Çağla Şimşek'in yanında yer aldığını açıkladı
- Mehmet Ateşdağlı'nın mezar yerinin yıllar önce gizlice değiştirildiği ortaya çıktı
- Melek ve Yılmaz, evlilik danışmanında beklenmedik bir şekilde yakınlaşırken, Doğan Şimşek'le görüşmeyi kabul etti
- Mezarlıkta kurulan tuzak sonucu Çağla silahlı saldırıda ağır yaralandı
Ekranların sevilen dizisi A.B.İ. on yedinci bölümüyle de nefesleri keserken, reytingin zirvesinde yer aldı.
TÜM KATEGORİLERDE YİNE ZİRVEDE
A.B.İ. on yedinci bölümüyle, tüm kişilerde %5,22 izlenme oranı ve %18,19 izlenme payı, 20+ABC1'de %4,50 izlenme oranı ve %16,10 izlenme payı elde ederek yine birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim yoğunluğu yaşattı.
17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Tahir'in ölümünün ardından Doğan'ın dünyası tamamen sarsılır. Şimşek'in aslında yıllardır en yakınındaki İhtiyar olduğunu öğrenen Doğan, bir darbeyi de Çağla'dan alır. Çağla kendi isteğiyle Şimşek'in yanında yer aldığını söyler. Mahinur'un yaşadığı acının hesabını sormaya kararlı olan Çağla, Doğan'dan uzaklaşırken ikisi arasındaki kırılma daha da büyür.
MEZAR YERİ GİZLİCE DEĞİŞTİRİLDİ
Ancak Çağla'nın sert tavrının altında hala Doğan'a zarar gelmesini engelleme çabası vardır. Tahir'in bıraktığı mektuplar ailede yeni sırların ortaya çıkmasına neden olur. Mehmet Ateşdağlı'nın mezar yerinin yıllar önce gizlice değiştirildiği öğrenilir. Bu bilgi Şimşek'e karşı büyük bir koz haline gelirken, Altın gizlice Şimşek'e bilgi taşımayı sürdürür.
MELEK VE YILMAZ ARASINDA BEKLENMEDİK YAKINLAŞMA
Sefa ise açıkça Doğan'ın yanında durur. Melek cephesinde ise duygusal çatışmalar büyür. Mahinur gerçekleri açıklamak için doğru zamanı bekler. Mahinur ise Sinan'a yakın olmaya çalıştıkça Altın'ın sert tavrıyla daha fazla incinir. Öte yandan boşanma sürecindeki Melek ve Yılmaz, evlilik danışmanında birbirlerine beklenmedik şekilde yakınlaşır.
SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN BÜYÜK RİSK
Yılmaz'ın evlatlık olduğunu öğrenen Melek ona destek olurken, Genco bu yakınlaşmayı gördükçe büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Doğan, Şimşek'le arasındaki savaşı bitirmek için büyük bir risk alarak onunla tek başına ve silahsız görüşmeyi kabul eder. Ancak görüşmenin arkasında çok daha büyük bir oyun vardır.
SİLAHLI SALDIRININ HEDEFİNDEKİ ÇAĞLA
Çağla, başından beri Şimşek'in yanında görünse de aslında Doğan'a zarar gelmesini engellemeye çalışmaktadır. Şimşek ise Doğan'ı en zayıf yerinden vurmayı seçer. Mezarlıkta kurulan tuzağın sonunda Çağla silahlı saldırının hedefi olur ve ağır yaralanır. Doğan çaresizlik içinde onu kollarında tutarken, Şimşek geride büyük bir yıkım bırakarak uzaklaşır.