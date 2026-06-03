A.B.İ. dizisinde nefes kesen bölüm! Reytinglerde zirve yine değişmedi: Çağla mermilerin hedefi oldu

MEZAR YERİ GİZLİCE DEĞİŞTİRİLDİ Ancak Çağla'nın sert tavrının altında hala Doğan'a zarar gelmesini engelleme çabası vardır. Tahir'in bıraktığı mektuplar ailede yeni sırların ortaya çıkmasına neden olur. Mehmet Ateşdağlı'nın mezar yerinin yıllar önce gizlice değiştirildiği öğrenilir. Bu bilgi Şimşek'e karşı büyük bir koz haline gelirken, Altın gizlice Şimşek'e bilgi taşımayı sürdürür.

MELEK VE YILMAZ ARASINDA BEKLENMEDİK YAKINLAŞMA Sefa ise açıkça Doğan'ın yanında durur. Melek cephesinde ise duygusal çatışmalar büyür. Mahinur gerçekleri açıklamak için doğru zamanı bekler. Mahinur ise Sinan'a yakın olmaya çalıştıkça Altın'ın sert tavrıyla daha fazla incinir. Öte yandan boşanma sürecindeki Melek ve Yılmaz, evlilik danışmanında birbirlerine beklenmedik şekilde yakınlaşır.

SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN BÜYÜK RİSK Yılmaz'ın evlatlık olduğunu öğrenen Melek ona destek olurken, Genco bu yakınlaşmayı gördükçe büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Doğan, Şimşek'le arasındaki savaşı bitirmek için büyük bir risk alarak onunla tek başına ve silahsız görüşmeyi kabul eder. Ancak görüşmenin arkasında çok daha büyük bir oyun vardır.