A.B.İ.'nin Yılmaz'ına "evet" diyen Zeynep Bastık'tan düğün açıklaması: "Serkay'la çok güzel ve ciddi bir ilişkimiz var"
İlişkilerinin ikinci yılını Paris'te kutlayan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü çifti, evlilik yolunda ilk adımı attı. Romantik bir sürprizle evlilik teklifi alan Bastık, dönüşte düğün hazırlıklarına başladıklarını açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Kendi aramızda tatlı bir şeyler yaparız." sözlerini ifade etti.
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- Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Serkay Tütüncü, Paris'te evlilik kararı aldı.
- Çift, ikinci yıl dönümlerini Fransa'nın başkentinde romantik bir evlilik teklifiyle taçlandırdı.
- Zeynep Bastık, sosyal medyadan tektaş yüzüğünü paylaşarak nişanlandığını duyurdu.
- Çift, düğün hazırlıklarına başladığını ancak 2026 yılında evlilik için acele etmeyeceklerini açıkladı.
- Sosyal medyada çıkan hamilelik iddialarını ise yalanladılar.
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü'nün Paris tatili mutlu bir haberle taçlandı. İlişkilerinin ikinci yıl dönümünü Fransa'nın başkentinde kutlayan çift, evlilik kararı aldı.
PARİS'TE ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ
Uzun süredir birlikte olan ve ilişkileriyle magazin dünyasının gözde çiftleri arasında gösterilen ikili, Paris'te romantik bir evlilik teklifiyle gündeme geldi. Serkay Tütüncü'nün aylar öncesinden planladığı sürpriz teklif karşısında büyük mutluluk yaşayan Zeynep Bastık, "evet" kararıyla hayranlarını sevindirdi.
"BEKAR GİTTİK NİŞANLI DÖNDÜK"
Sosyal medya hesabından tektaş yüzüğünü gösterdiği kareyi paylaşan Bastık, evlilik haberini duyurdu. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı. Türkiye'ye dönüşte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, "Bekar gittik, nişanlı döndük" diyerek mutluluklarını dile getirdi. Serkay Tütüncü, evlilik teklifini yaklaşık iki-üç aydır planladığını belirterek, bu özel anı özellikle ilişkilerinin yıl dönümüne denk getirmek istediğini söyledi.
"KENDİ ARAMIZDA TATLI BİR ŞEYLER YAPARIZ"
Düğün hazırlıklarının başladığını doğrulayan Zeynep Bastık ise nikah konusunda aceleci davranmayacaklarını ifade etti. Ünlü şarkıcı, "Düğün hazırlıkları başladı. Tam bir tarih veremeyeceğim. Küçük, kendi aramızda tatlı bir şeyler yaparız. 2026 yılında evlilik için acele etmiyoruz. Serkay'la çok güzel ve ciddi bir ilişkimiz var" dedi.
EVLİLİK İDDİALARINA YALANLAMA
Paris'ten paylaşılan bazı karelerde Serkay Tütüncü'nün Bastık'ın karnına dokunması sosyal medyada hamilelik iddialarını gündeme getirse de çift, bebek beklediklerine yönelik söylentilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.