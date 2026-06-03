"KENDİ ARAMIZDA TATLI BİR ŞEYLER YAPARIZ"

Düğün hazırlıklarının başladığını doğrulayan Zeynep Bastık ise nikah konusunda aceleci davranmayacaklarını ifade etti. Ünlü şarkıcı, "Düğün hazırlıkları başladı. Tam bir tarih veremeyeceğim. Küçük, kendi aramızda tatlı bir şeyler yaparız. 2026 yılında evlilik için acele etmiyoruz. Serkay'la çok güzel ve ciddi bir ilişkimiz var" dedi.