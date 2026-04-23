Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, üç gün önce teknesiyle Bebek Sahili'ne gelip arkadaşıyla birlikte yürüyüş yaptığı sırada fotoğrafını çeken muhabirlerin üzerine yürümüş.
"HEMEN O FOTOĞRAFLARI SİLİN"
"Ne hakla beni rahatsız ediyorsunuz, hemen o fotoğrafları silin" diyerek korumalarına direktif vermiş. Fotoğrafları sildirtmiş vs. Koç, neden bu kadar öfkelendi, anlamak mümkün değil! Fotoğrafta da bir şey yok. Koç, öfkelenmesi küçük, rutin haber olarak değerlendirilecek bir fotoğraftan bahsediyoruz.
ESKİDEN SAYGI VARDI
Günaydın'dan Mevlüt Tezel'in haberine göre rahmetli Sakıp Sabancı'nın muhabirlerle arası çok iyiydi, onlarla iddiaya girer, tavla oynardı. Rahmetli Vehbi Koç da gazetecilere karşı hep saygılıydı. Keza Rahmi Koç da öyle... Muhabirlere hep saygılı, sevecen yaklaşır. Eskiden bu önemli iş insanlarına karşı muhabirler de saygılı yaklaşır, fotoğraf çekmeden önce izin isterlerdi! Eğer istenmeyen bir fotoğraf çekilirse, gazete yönetimi aranır o fotoğrafın basılmaması rica edilirdi vs.
KAMUSAL ALANA KİMSE KARIŞAMAZ
Öte yandan kamusal bir alanda çekilen fotoğrafa kimse karışamaz. Kamusal alanda, İngiltere Kralı, öldürülen başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Beckenbauer, kaleci Maier, Nadia Comaneci, Brigitte Bardot, Fenerbahçeli Cemil de dahil olmak üzere herkesin fotoğrafı çekildi, çekilir! Kimse kamusal alanda çekilen fotoğraf için "Niye çektin" diyemez!
ZORLA SİLDİRMEK SUÇ
Kamusal alanda çekilen fotoğrafı tehditle ya da zorla sildirmek ise suçtur! Ömer Koç gazetecilerin üzerine yürüyüp fotoğrafları sildirtmekle kalmamış, bu olayı Günaydın muhabiri Gökhan Gökduman haber yapınca Koç Holding'in 100. Yılı nedeniyle medyaya verilen ilan listesinden de Sabah'ı çıkarmış! Holdingin kurumsalı ise gerekçe olarak 'üst yönetim kararı'nı göstermiş.
BOYKOT EDECEK KADAR İLERİ GİTTİ
Demek ki, Ömer Koç, 'istediği şey yapılmayınca', Türkiye'nin en büyük medya grubunu boykot edecek kadar ileri gidebiliyormuş. Ömer Koç, entelektüel birikimi, sanata olan merakı ve pahalı tablo koleksiyonu ve beyefendi kişiliğiyle tanınırdı! Şimdi bu olaydan sonra Ömer Koç hakkında ne düşüneceğiz?
DURUMU ABARTAN BİR CEO OLMAK
Yaptığı konuşmalarda özgürlük ve demokrasiden vs. bahsederken sokakta fotoğrafı çekilince sildirten, fotoğrafı yayınlayan gazeteden ilan çekecek kadar durumu abartan bir CEO olarak gözükmek hoş bir durum mu? Ömer Koç gibi elit bir iş insanına bu yakışıyor mu? Normalde "Eşref saatine denk gelmemiş" deyip geçilecek bir olayın bu noktaya gelmesinden eminim Ömer Koç da pişman olmuştur!