KAMUSAL ALANA KİMSE KARIŞAMAZ Öte yandan kamusal bir alanda çekilen fotoğrafa kimse karışamaz. Kamusal alanda, İngiltere Kralı, öldürülen başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Beckenbauer, kaleci Maier, Nadia Comaneci, Brigitte Bardot, Fenerbahçeli Cemil de dahil olmak üzere herkesin fotoğrafı çekildi, çekilir! Kimse kamusal alanda çekilen fotoğraf için "Niye çektin" diyemez!

ZORLA SİLDİRMEK SUÇ Kamusal alanda çekilen fotoğrafı tehditle ya da zorla sildirmek ise suçtur! Ömer Koç gazetecilerin üzerine yürüyüp fotoğrafları sildirtmekle kalmamış, bu olayı Günaydın muhabiri Gökhan Gökduman haber yapınca Koç Holding'in 100. Yılı nedeniyle medyaya verilen ilan listesinden de Sabah'ı çıkarmış! Holdingin kurumsalı ise gerekçe olarak 'üst yönetim kararı'nı göstermiş.

BOYKOT EDECEK KADAR İLERİ GİTTİ Demek ki, Ömer Koç, 'istediği şey yapılmayınca', Türkiye'nin en büyük medya grubunu boykot edecek kadar ileri gidebiliyormuş. Ömer Koç, entelektüel birikimi, sanata olan merakı ve pahalı tablo koleksiyonu ve beyefendi kişiliğiyle tanınırdı! Şimdi bu olaydan sonra Ömer Koç hakkında ne düşüneceğiz?