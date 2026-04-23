📷 NOSTALJİ KÖŞESİ: YILLAR VE DEĞİŞİM

Ebru Gündeş'in kariyerinin ilk yıllarına ait bu kare, sanatçının bugünkü haliyle arasındaki fiziksel farkı net bir şekilde ortaya koyuyor. O dönemdeki doğal hatları, bugün sahnede itiraf ettiği "yarım yüz gerdirme" gibi estetik müdahalelerle yerini daha gergin ve güncel bir görünüme bırakmış durumda. Sanatçı, yıllar içinde geçirdiği pek çok operasyonun ardından bugün ulaştığı görüntüyü "10 yaş gençleşmek" olarak tanımlarken, bu eski fotoğraf karesi değişimin kronolojik bir kaydı olarak arşivlerdeki yerini koruyor.

Türk magazininde "estetik gerçeğini" sahneden duyuran usta isim sayısı oldukça sınırlı. Gündeş'in bu çıkışı, sektördeki "saklama-inkâr-sızma" döngüsünü kırmasıyla da kayıt altına alınması gereken bir an olarak değerlendiriliyor.