🎤 SAHNEDE PATLAYAN İTİRAF
Türk Sanat Müziği'nin sevilen sesi Ebru Gündeş, İstanbul'daki son konserinde sadece repertuvarıyla değil; haftalardır magazin kulislerinde dolaşan estetik iddialarına verdiği net yanıtla geceye damgasını vurdu. Sanatçı, "Beni bugün beğendiniz mi? Yüzümde farklılık gördünüz mü? Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" sözleriyle tartışmaya bizzat son verdi.
📅 9 NİSAN'IN ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ
Gündeş'in geçtiğimiz 9 Nisan'da sosyal medya hesabından "Şapkasız çıkmadığımız günler" notuyla paylaştığı kare, hayranları arasında "yüzünde bir değişim mi var?" sorularını beraberinde getirmişti. Sanatçının operasyon iyileşme sürecini neden kasket ardına gizlediği, böylece sahnede aydınlandı.
🎭 ÖN SIRALARDAN GELEN İLTİFAT: "20 YAŞ" Konseri en önden izleyen sürpriz isimler Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan, sanatçının "10 yaş" iddiasını az buldu. İkilinin "20 yaş genç duruyorsun" yanıtı salonda kahkaha tufanı kopardı.
YILMAZ ERDOĞAN'A 'ORGANİZE' TEKLİF!
Aldığı iltifatla keyfi yerine gelen sanatçı, Yılmaz Erdoğan'a takılmadan edemedi: "O zaman Organize İşler için bir teklif bekliyorum artık. Kıvanç'la (Tatlıtuğ) karşılıklı bir rol yakışır!"
SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN İLK KARELER!
Gündeş, sahnedeki açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından yeni halini paylaştı. Yarım yüz gerdirme operasyonu sonrası paylaştığı o net kareler, binlerce beğeniyle karşılandı.
💬 SOSYAL MEDYA BU DEĞİŞİMİ KONUŞUYOR!
Ebru Gündeş'in yeni hali dijital dünyayı ikiye bölerken, samimiyeti takdir topladı:
📷 NOSTALJİ KÖŞESİ: YILLAR VE DEĞİŞİM
Ebru Gündeş'in kariyerinin ilk yıllarına ait bu kare, sanatçının bugünkü haliyle arasındaki fiziksel farkı net bir şekilde ortaya koyuyor. O dönemdeki doğal hatları, bugün sahnede itiraf ettiği "yarım yüz gerdirme" gibi estetik müdahalelerle yerini daha gergin ve güncel bir görünüme bırakmış durumda. Sanatçı, yıllar içinde geçirdiği pek çok operasyonun ardından bugün ulaştığı görüntüyü "10 yaş gençleşmek" olarak tanımlarken, bu eski fotoğraf karesi değişimin kronolojik bir kaydı olarak arşivlerdeki yerini koruyor.
Türk magazininde "estetik gerçeğini" sahneden duyuran usta isim sayısı oldukça sınırlı. Gündeş'in bu çıkışı, sektördeki "saklama-inkâr-sızma" döngüsünü kırmasıyla da kayıt altına alınması gereken bir an olarak değerlendiriliyor.
MERAK EDİLENLER
Ebru Gündeş kaç yaşında?
Ebru Gündeş, günümüz tarihi itibarıyla (Nisan 2026) 51 yaşındadır.
Ebru Gündeş estetik iddialarını kabul etti mi?
Evet. Pek çok ismin aksine Gündeş, değişimi soran hayranlarına "Beni bugün beğendiniz mi?" diyerek operasyonu açık yüreklilikle sahnede itiraf etmiştir.
Ebru Gündeş'in yeni hali sosyal medyada nasıl karşılandı?
Sanatçının kişisel hesabından paylaştığı ilk kareler, takipçileri tarafından büyük ilgi görmüş ve binlerce beğeni almıştır.
🩺 'MİNİ FACELİFT' NEDİR?
Sanatçının yaptırdığını açıkladığı yarım yüz gerdirme - uluslararası adıyla mini facelift - klasik yüz germe ameliyatının daha sınırlı bir versiyonu olarak biliniyor. Operasyon, genellikle orta yüz bölgesindeki sarkmaları gidermek ve elmacık kemiklerini belirginleştirmek için tercih ediliyor; iyileşme süreci klasik yüz gerdirmeye göre daha hızlı seyrediyor.
