Sunucu Serap Paköz, kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı video ile meme kanseri teşhisi aldığını açıkladı Paköz, 11 Mart tarihinde yapılan kontrollerin ardından tanının netleştiğini ifade etti.
60 yaşındaki sunucu, tedavi planlamasının hızla yapıldığını ve 30 Mart tarihinden itibaren kemoterapi almaya başladığını belirtti. Paköz, yaklaşık bir aydır bu süreci kamuoyundan gizli yürüttüğünü dile getirdi.
KUAFÖR KOLTUĞUNDAN PAYLAŞIM
Tedaviye bağlı saç dökülmesi süreciyle ilgili bir video paylaşan Paköz, saçlarını kestirdiği anları takipçileriyle paylaştı. Görüntülerde, peruk kullanmak yerine bu süreci doğal haliyle, bandana ve berelerle geçireceğini ifade etti.
"PES ETMEDİM" MESAJI
Hastalık haberinin ardından sarsıldığını ancak mücadeleye devam edeceğini belirten Paköz, bu durumu yeni bir hayat evresinin başlangıcı olarak nitelendirdi. Ünlü isim, süreci tüm gerçekliğiyle yaşayacağını vurguladı.
Serap Paköz, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Dostlar, bir süredir sahne arkasında büyük bir hazırlık vardı ve artık sizinle paylaşma vakti geldi. Yaklaşık bir ay önce, hayatıma 'Kanser' kelimesi girdi ama ben onu bir son değil, yeni bir 'ben'e giden yolun başlangıcı olarak kabul ettim. 10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak yattım 11 Mart'ta 'Meme kanseri' tanısı konmuş bir kadındım. 30 Mart'tan beri kemoterapi yolculuğum devam ediyor ve bugün, o meşhur kuaför durağındayım"
Peruk kullanmak yerine süreci tüm gerçekliğiyle yaşayacağını vurgulayan sunucu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sarsıldım mı? Evet. Ama pes ettim mi? Asla! Bu videoda gördüğünüz sadece bir saç kesimi değil; bir kabulleniş, bir özgürleşme ve yepyeni bir stilin doğuşu. Bandanam ve berelerimle bu yolculuğu zarafetle yürüyeceğim. Perukların arkasına saklanmaya değil; bu süreci tüm gerçekliğiyle kucaklamaya çalışacağım. Hayatın her mevsimine eyvallah..."
MERAK EDİLENLER
Serap Paköz'ün hastalığı ne?
Ünlü sunucu Serap Paköz, kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu ve tedavi sürecinin başladığını açıklamıştır.
Serap Paköz kaç yaşında?
1965 doğumlu olan başarılı sunucu, bu üzücü haberi paylaştığında 60 yaşındadır.
Serap Paköz kemoterapi görüyor mu?
Evet. Usta sunucu, 30 Mart tarihinden itibaren kemoterapi yolculuğunun devam ettiğini duyurmuştur.
Serap Paköz saçlarını neden kestirdi?
Kemoterapi sürecinde saç kaybı yaşayan Paköz, durumu gizlemek yerine "kabulleniş" olarak nitelediği bir saç kesimiyle peruk takmayacağını, süreci bandanalarla yürüteceğini ifade etmişti
