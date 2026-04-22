"PES ETMEDİM" MESAJI Hastalık haberinin ardından sarsıldığını ancak mücadeleye devam edeceğini belirten Paköz, bu durumu yeni bir hayat evresinin başlangıcı olarak nitelendirdi. Ünlü isim, süreci tüm gerçekliğiyle yaşayacağını vurguladı.

Serap Paköz, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Dostlar, bir süredir sahne arkasında büyük bir hazırlık vardı ve artık sizinle paylaşma vakti geldi. Yaklaşık bir ay önce, hayatıma 'Kanser' kelimesi girdi ama ben onu bir son değil, yeni bir 'ben'e giden yolun başlangıcı olarak kabul ettim. 10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak yattım 11 Mart'ta 'Meme kanseri' tanısı konmuş bir kadındım. 30 Mart'tan beri kemoterapi yolculuğum devam ediyor ve bugün, o meşhur kuaför durağındayım"

Peruk kullanmak yerine süreci tüm gerçekliğiyle yaşayacağını vurgulayan sunucu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sarsıldım mı? Evet. Ama pes ettim mi? Asla! Bu videoda gördüğünüz sadece bir saç kesimi değil; bir kabulleniş, bir özgürleşme ve yepyeni bir stilin doğuşu. Bandanam ve berelerimle bu yolculuğu zarafetle yürüyeceğim. Perukların arkasına saklanmaya değil; bu süreci tüm gerçekliğiyle kucaklamaya çalışacağım. Hayatın her mevsimine eyvallah..."