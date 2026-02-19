Oyunculuğu bırakan Gamze Özçelik’ten özgürlük çağrısı: "Tek suçu doktor olmaktı"

Oyunculuk kariyerini noktalayıp kendini insanlığa adayan Gamze Özçelik, bu kez Gazze’deki Kemal Adwan Hastanesi başhekimi Dr. Hüssam Ebu Safiya için sosyal medyadan destek çağrısı yaptı. İsrail tarafından 27 Aralık 2024’te keyfi olarak gözaltına alınan ve o tarihten bu yana cezaevinde tutulan doktora ses olan Özçelik’in “Onun özgürlüğü, vicdanın ve insanlığın özgürlüğüdür” çığlığı büyük yankı uyandırdı.

Oyunculuk kariyerini noktalayan Gamze Özçelik, kendini maneviyata ve yardıma ihtiyacı olan insanlara adadı.

Gamze Özçelik ve eşi / Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim arşivden alınmıştır.

KALPLERE DOKUNDU

Aydın Hamza'nın özel haberine göre Gamze Özçelik, yıllardır dünyanın birçok bölgesinde kalplere dokunmayı hiç bırakmadı. Bu yolculuğunda ona eşi Reshad Strik de eşlik etti.

Gamze Özçelik'in paylaşımı

TEK SUÇU DOKTOR OLMAKTI

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu olan Özçelik bu kez de katil İsrail tarafından hapishaneye atılan Kemal Adwan Hastanesi başhekimi Hüssam Ebu Safiya'yı unutmadı. Dr. Hussam Ebu Safiye, görevini yaparken, 27 Aralık 2024'te İsrail tarafından keyfi olarak gözaltına alındı ve o tarihten bu yana cezaevinde. Dr. Ebu Safiye'nin saldırıya ve fiziksel şiddete maruz bırakıldığı bırakıldı. Kemal Adwan Hastanesi başhekimi Hüssam Ebu Safiya tehdit edildi, ağır yaralandı, şehid edilen oğlunun cenaze namazını kıldırdı ama asla Gazze'yi terk etmedi.

Hüssam Ebu Safiya

VİCDANIN VE İNSANLIĞIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Özçelik 15 aydır cezaevinde cezaevinde olan Dr. Ebu Safiye için sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Dr. Ebu Safiye'nin fotoğrafını paylaşan Özçelik #FreeDrHussamAbuSafiya başlığını açtı. Şu mesajı yazdı:

Tek suçu doktor olmaktı! O, tüm insani değerlerin; sabrın, teslimiyetin ve umudun sembolü... Dr. Hussam Abu Safiya, hiçbir suçu olmamasına rağmen İsrail hapishanelerinde ağır ve insanlık dışı koşullarda tutuluyor. Onun özgürlüğü, yalnızca bir insanın değil; vicdanın ve insanlığın özgürlüğüdür. Esir takasında serbest bırakılması için kamuoyunun sesi olalım! Paylaşın, destek olun, sessiz kalmayın.

DÖRT BİR YANDAN DESTEK

Özçelik mesajını daha sonra da İngilizce olarak yayınladı. Bu duyarlı hareketine dünyanın dört bir yanından destek mesajları yağdı.

