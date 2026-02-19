Aydın Hamza'nın özel haberine göre Gamze Özçelik, yıllardır dünyanın birçok bölgesinde kalplere dokunmayı hiç bırakmadı. Bu yolculuğunda ona eşi Reshad Strik de eşlik etti.

Gamze Özçelik'in paylaşımı

TEK SUÇU DOKTOR OLMAKTI

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu olan Özçelik bu kez de katil İsrail tarafından hapishaneye atılan Kemal Adwan Hastanesi başhekimi Hüssam Ebu Safiya'yı unutmadı. Dr. Hussam Ebu Safiye, görevini yaparken, 27 Aralık 2024'te İsrail tarafından keyfi olarak gözaltına alındı ve o tarihten bu yana cezaevinde. Dr. Ebu Safiye'nin saldırıya ve fiziksel şiddete maruz bırakıldığı bırakıldı. Kemal Adwan Hastanesi başhekimi Hüssam Ebu Safiya tehdit edildi, ağır yaralandı, şehid edilen oğlunun cenaze namazını kıldırdı ama asla Gazze'yi terk etmedi.