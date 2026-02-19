Gamze Özçelik’in yeni rotası belli oldu: “Yine bir Ramazan, biz yine yollarda”

Bir döneme damga vuran projelerin başrolündeyken radikal bir kararla şöhretli günlerine veda eden Gamze Özçelik, yönünü tamamen maneviyata ve sosyal sorumluluk projelerine çevirmişti. Kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara ulaşan ünlü isim, gerçekleştirdiği projelerle kısa sürede büyük bir takdir topladı. Özçelik, sadece maddi yardımlarla değil, bizzat sahada bulunarak yürüttüğü çalışmalarla da gönülleri fethetti.

Fotoğraflar: Sosyal medya YENİ DURAK: SUDAN Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayını yardım faaliyetlerine ayıran Gamze Özçelik, bu kez rotasını Afrika'nın zorlu koşullara sahip ülkesi Sudan olarak belirledi. “Yine bir Ramazan, biz yine yollarda”