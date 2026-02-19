Gamze Özçelik’in yeni rotası belli oldu: “Yine bir Ramazan, biz yine yollarda”
Oyunculuğu bırakarak hayatını insani yardımlara adayan Gamze Özçelik, kurucusu olduğu dernekle birlikte yeni bir iyilik seferberliği başlattı. Ramazan ayının gelişiyle birlikte yardım rotasını Sudan’a çeviren Özçelik, zorlu coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine umut olmak için yola çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Bir döneme damga vuran projelerin başrolündeyken radikal bir kararla şöhretli günlerine veda eden Gamze Özçelik, yönünü tamamen maneviyata ve sosyal sorumluluk projelerine çevirmişti. Kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara ulaşan ünlü isim, gerçekleştirdiği projelerle kısa sürede büyük bir takdir topladı. Özçelik, sadece maddi yardımlarla değil, bizzat sahada bulunarak yürüttüğü çalışmalarla da gönülleri fethetti.
YENİ DURAK: SUDAN
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayını yardım faaliyetlerine ayıran Gamze Özçelik, bu kez rotasını Afrika'nın zorlu koşullara sahip ülkesi Sudan olarak belirledi.“Yine bir Ramazan, biz yine yollarda”
Sosyal medya hesabından yolculuğun başladığını paylaşan Özçelik, bu ziyaretin amacının sadece gıda yardımı değil, gönül köprüleri kurmak olduğunu hissettirdi.
Gamze Özçelik, Sudan yolculuğunu şu sözlerle paylaştı:
"Yine bir Ramazan, biz yine yollarda. Nice dua, nice gülümsemeye vesile olmak için"
SOSYAL MEDYADA ALKIŞ TOPLADI!
Gamze Özçelik'in Sudan yolculuğunu duyurmasının ardından, binlerce kullanıcı ünlü isme destek mesajları yağdırdı. İşte o yorumlardan bazıları:
"Seni izlerken gurur duyuyoruz Gamze. Allah yolunu açık, dualarını kabul etsin."
"Keşke herkes senin kadar cesur ve samimi olsa. Yolun ışık, yükün umut olsun."
"Sudan'daki kardeşlerimize bizden de selam götür."