CANLI YAYIN
Geri

Reshad Strik Gamze Özçelik ile tanışma hikayesini anlattı: "Ruhuna aşık oldum"

Haziran 2024’te evlenen Gamze Özçelik ve Reshad Strik çiftinin tanışma hikayesinin perde arkası ortaya çıktı. Strik, yollarının bir yardım çalışması sırasında kesiştiğini ve Özçelik’in yardımseverliğinden etkilendiğini söyledi. Çift, bugün de iyilik projelerinde birlikte çalışmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi:
Reshad Strik Gamze Özçelik ile tanışma hikayesini anlattı: "Ruhuna aşık oldum"
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Oyuncu Gamze Özçelik, ekranları bırakarak kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardım faaliyetleri yürütüyor
  • Gamze Özçelik ve Reshad Strik Haziran 2024'te sürpriz bir törenle evlendi
  • Çift, Gana'da aynı köye farklı zamanlarda yaptıkları yardım ziyaretleri sayesinde tanıştı
  • Reshad Strik, Umuda Koşanlar Derneği ziyareti sonrası Özçelik ile yardım faaliyetlerinde birlikte çalışmaya başladı
  • Evli çift, sosyal sorumluluk projelerinde beraber çalışmaya devam ediyor

Kariyerinin zirvesindeyken aldığı kararla ekranlara veda eden Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile dünyanın farklı bölgelerinde yardım faaliyetleri yürütüyor.

Gamze Özçelik ve Reshad Strik / Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim arşivden alınmıştır.

SÜRPRİZ BİR TÖRENLE EVLİLİK

Özçelik, Haziran 2024'te düzenlenen sürpriz bir törenle oyuncu Reshad Strik ile hayatını birleştirmişti.

Reshad Strik Gamze Özçelik ile tanışma hikayesini anlattı: "Ruhuna aşık oldum"-3

"KÖYDEKİLER ORAYA GİTTİĞİMDEN BAHSETMİŞ"

Strik, katıldığı bir programda Özçelik ile nasıl tanıştıklarını ilk kez anlattı. Tanışmalarının bir yardım faaliyeti sayesinde gerçekleştiğini belirten Strik, "Gana'da bir köye gittim. İki yıl sonra Gamze, Umuda Koşanlar ekibiyle aynı köye gitti. Köydekiler, benim oraya gittiğimden bahsetmiş." dedi.

Reshad Strik Gamze Özçelik ile tanışma hikayesini anlattı: "Ruhuna aşık oldum"-4

"GAMZE'YE AŞIK OLDUM"

Daha sonra Özçelik'in kendisine ulaştığını belirten Strik, tanışma süreçlerini şöyle anlattı:

Daha sonra Gamze bana mesaj attı ve Umuda Koşanlar Derneği'ne davet etti. Dernek ziyaretine gittim ve tanıştık. Onunla birlikte yardım faaliyetlerinde bulunmaya başladık. Sonra Gamze'ye aşık oldum ve evlendik.

Reshad Strik Gamze Özçelik ile tanışma hikayesini anlattı: "Ruhuna aşık oldum"-5

"ONUN YARDIMSEVERLİĞİ VE RUHUNA AŞIK OLDUM

Evliliklerinin ardından yardım çalışmalarına birlikte devam ettiklerini vurgulayan Strik, eşine olan hayranlığını da dile getirdi:

Eşime çok destek vermem lazım. Gamze gerçekten çok mücahit bir kadın. Yardım etmek ve sadaka vermek için her türlü zorluğu göze alıyor. Onun yardımseverliği ve ruhuna aşık oldum. Bir de güzel kadın. Helal olsun diyorum ve her zaman şaşırıyorum.

Reshad Strik Gamze Özçelik ile tanışma hikayesini anlattı: "Ruhuna aşık oldum"-6

OMUZ OMUZA ÇALIŞIYORLAR

Strik, Özçelik ile birlikte sosyal sorumluluk projelerinde omuz omuza çalışmayı sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler