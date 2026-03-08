Kariyerinin zirvesindeyken aldığı kararla ekranlara veda eden Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile dünyanın farklı bölgelerinde yardım faaliyetleri yürütüyor.
SÜRPRİZ BİR TÖRENLE EVLİLİK
Özçelik, Haziran 2024'te düzenlenen sürpriz bir törenle oyuncu Reshad Strik ile hayatını birleştirmişti.
"KÖYDEKİLER ORAYA GİTTİĞİMDEN BAHSETMİŞ"
Strik, katıldığı bir programda Özçelik ile nasıl tanıştıklarını ilk kez anlattı. Tanışmalarının bir yardım faaliyeti sayesinde gerçekleştiğini belirten Strik, "Gana'da bir köye gittim. İki yıl sonra Gamze, Umuda Koşanlar ekibiyle aynı köye gitti. Köydekiler, benim oraya gittiğimden bahsetmiş." dedi.
"GAMZE'YE AŞIK OLDUM"
Daha sonra Özçelik'in kendisine ulaştığını belirten Strik, tanışma süreçlerini şöyle anlattı:
Daha sonra Gamze bana mesaj attı ve Umuda Koşanlar Derneği'ne davet etti. Dernek ziyaretine gittim ve tanıştık. Onunla birlikte yardım faaliyetlerinde bulunmaya başladık. Sonra Gamze'ye aşık oldum ve evlendik.
"ONUN YARDIMSEVERLİĞİ VE RUHUNA AŞIK OLDUM
Evliliklerinin ardından yardım çalışmalarına birlikte devam ettiklerini vurgulayan Strik, eşine olan hayranlığını da dile getirdi:
Eşime çok destek vermem lazım. Gamze gerçekten çok mücahit bir kadın. Yardım etmek ve sadaka vermek için her türlü zorluğu göze alıyor. Onun yardımseverliği ve ruhuna aşık oldum. Bir de güzel kadın. Helal olsun diyorum ve her zaman şaşırıyorum.
OMUZ OMUZA ÇALIŞIYORLAR
Strik, Özçelik ile birlikte sosyal sorumluluk projelerinde omuz omuza çalışmayı sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.