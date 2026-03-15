Bir dönem ekranların sevilen oyuncularından olan Gamze Özçelik, son yıllarda yardım faaliyetleri ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla gündeme geliyor.
MANEVİ ATMOSFERİ İSTANBUL'DA YAŞIYOR
Ramazan ayının manevi atmosferini İstanbul'un tarihi camilerinde yaşayan Özçelik, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
"NAMAZDA YER KAPMAK ÖNEMLİ BİR İŞTİR"
İstanbul turuna Ayasofya Camii ile başlayan Özçelik, teravih namazına yetişmeye çalıştığı anları da takipçilerine gösterdi. Ünlü isim, paylaşımında "Çünkü namazda yer kapmak önemli bir iştir"ifadelerini kullandı.
"ÇOK SEVİYORUM"
Ayasofya ziyaretinin ardından Eyüp Sultan Camii ve Eyüp Sultan Türbesi'ni de ziyaret eden Özçelik, caminin gece ışıkları altındaki görüntüsünü"Çok seviyorum, hoş bulduk"mesajıyla paylaştı. Ünlü ismin paylaşımları kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
"RAMAZAN'IN HUZURU FOTOĞRAFLARA YANSIMIŞ"
Takipçileri, Özçelik'in Ramazan paylaşımlarına"Ramazan'ın huzuru fotoğraflara yansımış"ve"Ne kadar samimi bir paylaşım"gibi yorumlar yaptı.
SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYOR
Kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakma kararı alan Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla dünyanın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya devam ediyor. Özçelik, yaptığı sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da geniş bir kesimin takdirini kazanıyor.