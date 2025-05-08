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3391 kilometre oyuncuları kimler? 3391 kilometre filmi konusu nedir? TV'de ilk kez ATV ekranlarında!

Gençlik edebiyatı yazarlarından Beyza Alkoç’un aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan 3391 Kilometre, bu akşam ilk kez televizyonda izleyiciyle buluşuyor. 2024 yılında vizyona giren film ATV ekranlarında bu akşam yayında olacak. Peki 3391 Kilometre filmi hangi oyuncuları bir araya getiriyor, hikayesi tam olarak neyi anlatıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 16:43 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 17:10
3391 kilometre oyuncuları kimler? 3391 kilometre filmi konusu nedir? TV’de ilk kez ATV ekranlarında!

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Gençlik edebiyatı yazarlarından Beyza Alkoç'un aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan 3391 Kilometre, bu akşam ilk kez televizyonda izleyiciyle buluşuyor. 2024 yılında vizyona giren film ATV ekranlarında bu akşam yayında olacak. İşte filme dair merak edilen tüm detaylar...

(3391 Kilometre Filmi)(3391 Kilometre Filmi)

3391 KİLOMETRE NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Deniz Enyüksek'in üstlendiği film, Paris, İstanbul ve İzmir üçgeninde çekildi.

Reyting birincisi açıklandı: Listenin başındaki yapım...

(3391 Kilometre Filmi)(3391 Kilometre Filmi)

3391 KİLOMETRE KONUSU NEDİR?

3391 Kilometre, birbirlerinden kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini konu ediyor. İsmini yaşadığı güzel şehirden alan İzmir, 18 yaşında genç bir kızdır. Bir gece aldığı mesajla Ege hayatına girer ve ikisinin hayatında da her şey değişir. Sosyal medya üzerinden taşınan iki genç, sohbet ettikçe birbirlerinin hayatlarına dokunduklarını fark eder. Birbirlerini görmeden, duymadan gece gündüz konuşan İzmir ve Ege, aralarındaki mesafelere rağmen aşkın imkansız olmadığını keşfederler.

(3391 Kilometre Filmi)(3391 Kilometre Filmi)

3391 KİLOMETRE OYUNCULARI KİMLER?

  1. Derya Pınar Ak – İzmir
  2. Ahmet Haktan Zavlak – Ege
  3. Selin Türkmen – Buse (Yaren)
  4. Ogün Kaptanoğlu – İzmir'in Babası Mustafa
  5. Cavit Çetin Güner – Ali
  6. Gülin İyigün – İzmir'in Annesi Zeynep
  7. Murat Danacı – Birkan
  8. Melda Bekcan – Ege'nin Annesi
  9. Hakan Pişkin – Ege'nin Babası
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