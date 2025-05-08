Adile Naşit'in yeğeni oyuncu Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlandı. (AA)

Naşit Özcan'ın eski eşi Elif Göklü, sahnede konuşmanın kendisi için çok güç olduğunu ifade ederek, "Buraya beni tek bir güç çıkartabilirdi. Bugün, Naşit'in gücüyle buradayım. 12 Nisan 2000'de annem bu sahneye benden habersiz bir oyun bileti almıştı. Anneme kızmıştım ama meğer o gün benim hayatımın dönüm noktasıymış. Çünkü o gün Naşit'i tanıdım. İyi ki annem o gün o bileti almış. Onunla her şeyi yaşadık ve hiçbir pişmanlığım yok. Naşit Özcan devri, sahnede kapanmış olabilir ama oğlu Ahmet Naşit Özcan ve torunu Demir Naşit Özcan'la ismi hep devam edecek." diye konuştu.

"NAŞİT ÖZCAN ÇOK İYİ BİR TİYATRO ADAMIDIR"

Oyuncu Bora Seçkin de usta sanatçıyla son zamanlarında yakın bir arkadaşlığı olduğunu vurgulayarak, "Naşit Özcan, çok iyi bir tiyatro adamıdır. Bana birçok defa hocalık yaptı. Seçici bir insandı. Onunla sahnede çok eğleniyorduk. O, bizlere epik oyunculuğu öğretti." şeklinde konuştu.

Cenaze törenlerinde konuşmanın çok zor olduğu belirten oyuncu Emin And, "İyi ki tiyatro oyuncusu olmuşum ve onu tanımışım. Onunla oyunlarda beraber oynadık ve aynı sahneyi paylaştık. Bir oyuncu olmak akrabadan öte bir durumdur. Orada her şeyi paylaşırsınız. Naşit Özcan'ı hiç unutmayacağız." ifadelerini kullandı.