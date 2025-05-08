Mine Tugay bikini sezonunu açtı! Havuz paylaşımıyla ilgi odağı oldu

Ünlü oyuncu Mine Tugay, hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi. Can Borcu dizisinde Emel karakterini canlandıran Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin manşetlerini süsledi.
Ünlü oyuncu Mine Tugay, hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi. Can Borcu dizisinde Emel karakterini canlandıran Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin manşetlerini süsledi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, Instagram'dan yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Mine Tugay, 4 milyonu aşkın takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında havuzda yüzdüğü anları paylaştı.
Sezonu açan ünlü oyuncu, kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımına "Açılış yapıldı" notunu ekledi.
İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...