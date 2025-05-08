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Mine Tugay bikini sezonunu açtı! Havuz paylaşımıyla ilgi odağı oldu

Can Borcu dizisinde Emel karakterini canlandıran Mine Tugay, hem oyunculuk performansı hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Tugay, havuzda yüzdüğü anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında “Açılış yapıldı” notuyla yayınladı. İşte Mine Tugay’ın o paylaşımı...

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 15:55 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 15:55
Mine Tugay bikini sezonunu açtı! Havuz paylaşımıyla ilgi odağı oldu

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Ünlü oyuncu Mine Tugay, hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi. Can Borcu dizisinde Emel karakterini canlandıran Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin manşetlerini süsledi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, Instagram'dan yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Mine Tugay, 4 milyonu aşkın takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında havuzda yüzdüğü anları paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sezonu açan ünlü oyuncu, kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımına "Açılış yapıldı" notunu ekledi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...

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