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TV YAYIN AKIŞI 8 MAYIS! Bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı listesi!

8 Mayıs Perşembe günü televizyon ekranlarında hangi dizi ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyor. Atv'de bu akşam 3391 Kilometre filmi yayınlanırken 8 Mayıs Perşembe günü için izleyiciler, TRT 1, Kanal D, Show Tv yayın akışını takip ediyor. Peki bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte tv yayın akışı!

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 09:04 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 09:04
TV YAYIN AKIŞI 8 MAYIS! Bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı listesi!

Bu akşam izleyiciler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. Ulusal kanalların prime time kuşağında çeşitli yapımlar izleyiciyle buluşurken, ATV, Show TV, Star TV ve TRT 1 gibi öne çıkan kanalların yayın akışı takip ediliyor. İşte bu akşam (8 Mayıs) televizyon ekranlarında yayınlanacak dizi ve programların yayın akışı…

TV YAYIN AKIŞI 8 MAYIS! Bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı listesi!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: 3391 Kilometre (film)

TRT 1: Yeraltı Canavarı (film)

Show Tv: Siyah Kalp

Star Tv: Aile Şerefi (film)

Kanal D: İnci Taneleri

TV YAYIN AKIŞI 8 MAYIS! Bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı listesi!

8 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – 3391 Kilometre (TV'de İlk – Yerli Sinema)

ATV CANLI YAYIN

TV YAYIN AKIŞI 8 MAYIS! Bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı listesi!

8 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:45 – Teşkilat
17:40 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Yabancı Sinema: Yeraltı Canavarı
22:00 – Manchester United – Athletic Bilbao (UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Karşılaşması)

TV YAYIN AKIŞI 8 MAYIS! Bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı listesi!

8 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
13:30 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – İnci Taneleri (Yeni Bölüm)

TV YAYIN AKIŞI 8 MAYIS! Bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı listesi!

8 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Güne Başlarken (Canlı)
09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Canlı)
16:15 – Aramızda Kalsın (Tekrar – Yerli Dizi)
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Aile Şerefi (Yerli Film)
21:45 – Çok Filim Hareketler Bunlar (Yerli Film)

TV YAYIN AKIŞI 8 MAYIS! Bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı listesi!

8 MAYIS SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Bu Sabah (Canlı)
10:00 – Siyah Kalp (Tekrar)
12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Siyah Kalp (Yeni Bölüm)

(Fotoğraflar: AA, Takvim Foto Arşiv)