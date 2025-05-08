TV YAYIN AKIŞI 8 MAYIS! Bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı listesi!

Bu akşam izleyiciler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. Ulusal kanalların prime time kuşağında çeşitli yapımlar izleyiciyle buluşurken, ATV, Show TV, Star TV ve TRT 1 gibi öne çıkan kanalların yayın akışı takip ediliyor. İşte bu akşam (8 Mayıs) televizyon ekranlarında yayınlanacak dizi ve programların yayın akışı…