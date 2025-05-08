TV YAYIN AKIŞI 8 MAYIS! Bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı listesi!

Bu akşam izleyiciler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. Ulusal kanalların prime time kuşağında çeşitli yapımlar izleyiciyle buluşurken, ATV, Show TV, Star TV ve TRT 1 gibi öne çıkan kanalların yayın akışı takip ediliyor. İşte bu akşam (8 Mayıs) televizyon ekranlarında yayınlanacak dizi ve programların yayın akışı…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: 3391 Kilometre (film)
TRT 1: Yeraltı Canavarı (film)
Show Tv: Siyah Kalp
Star Tv: Aile Şerefi (film)
Kanal D: İnci Taneleri
8 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – 3391 Kilometre (TV'de İlk – Yerli Sinema)
8 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:45 – Teşkilat
17:40 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Yabancı Sinema: Yeraltı Canavarı
22:00 – Manchester United – Athletic Bilbao (UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Karşılaşması)
8 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Güne Başlarken (Canlı)
09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Canlı)
16:15 – Aramızda Kalsın (Tekrar – Yerli Dizi)
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Aile Şerefi (Yerli Film)
21:45 – Çok Filim Hareketler Bunlar (Yerli Film)