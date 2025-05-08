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3391 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak bakın kaç yaşında çıktı! Ahmet Haktan Zavlak’ın partneri meğer...

Birbirlerinden kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini konu edinen 3391 Kilometre filmi, bu akşam ilk kez ATV ekranlarında televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Bunun üzerine gündeme gelen filmin başrol oyuncularından Derya Pınar Ak'ın hayatı da merak edilip araştırılıyor. Genç oyuncu hakkında özellikle "Derya Pınar Ak kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratılıyor.

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 16:29 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 16:29
3391 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak bakın kaç yaşında çıktı! Ahmet Haktan Zavlak’ın partneri meğer...

Ahmet Haktan Zavlak, Cavit Çetin Güner, Melda Bekcan gibi isimlerin yer aldığı 3391 Kilometre filminde İzmir karakterini canlandıran Derya Pınar Ak'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

3391 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak bakın kaç yaşında çıktı! Ahmet Haktan Zavlak’ın partneri meğer...

DERYA PINAR AK KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen Derya Pınar Ak, oyunculuk kariyerine 2018 yılında Ceylan Özgün Çelik'in imza attığı Cadı Üçlemesi adlı projede yer alarak başladı.

3391 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak bakın kaç yaşında çıktı! Ahmet Haktan Zavlak’ın partneri meğer...

2020'de Hükümsüz adlı dizide İnci Sefer rolüne seçilen Derya Pınar Ak, 2021'de ise Uzak Şehrin Masalı adlı dizide Nisa Tekçe rolüne hayat verdi.

3391 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak bakın kaç yaşında çıktı! Ahmet Haktan Zavlak’ın partneri meğer...

2022 yılında Sevmek Zamanı adlı dizide Çiğdem rolü ile seyirci karşısına çıkan Ak, dijital platform dizisi Prens'te (2021-2022) Prenses Hasharia rolü ile izleyici karşısına çıktı.

3391 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak bakın kaç yaşında çıktı! Ahmet Haktan Zavlak’ın partneri meğer...

Kar ve Ayı (2022) filminde ise başrol İmre'ye hayat verdi. 2023 yapımı Adım Farah adlı dizide Gönül Koşaner karakterini canlandırdı.

3391 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak bakın kaç yaşında çıktı! Ahmet Haktan Zavlak’ın partneri meğer...

Kariyeri ile dikkat çeken oyuncunun yaşı da merak edildi. Genç oyuncu hakkında özellikle "Derya Pınar Ak kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı.

3391 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak bakın kaç yaşında çıktı! Ahmet Haktan Zavlak’ın partneri meğer...

İşte Derya Pınar Ak başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

3391 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak bakın kaç yaşında çıktı! Ahmet Haktan Zavlak’ın partneri meğer...

DERYA PINAR AK

7 Ağustos 2003 - 21 yaşında

3391 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak bakın kaç yaşında çıktı! Ahmet Haktan Zavlak’ın partneri meğer...

Ahmet Haktan Zavlak

21 Ağustos 2001 - 23 yaşında

3391 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak bakın kaç yaşında çıktı! Ahmet Haktan Zavlak’ın partneri meğer...

Zeynep Atılgan

2002 - 23 yaşında

3391 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak bakın kaç yaşında çıktı! Ahmet Haktan Zavlak’ın partneri meğer...

Onur Seyit Yaran

13 Ocak 1995 - 30 yaşında

3391 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak bakın kaç yaşında çıktı! Ahmet Haktan Zavlak’ın partneri meğer...

Su Burcu Yazgı Coşkun

15 Nisan 2005 - 20 yaşında

3391 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak bakın kaç yaşında çıktı! Ahmet Haktan Zavlak’ın partneri meğer...

Lizge Cömert

4 Ekim 2001 - 23 yaşında

3391 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak bakın kaç yaşında çıktı! Ahmet Haktan Zavlak’ın partneri meğer...

Atakan Özkaya

1998 - 27 yaşında

3391 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak bakın kaç yaşında çıktı! Ahmet Haktan Zavlak’ın partneri meğer...

Dilin Döğer

22 Şubat 1995 - 30 yaşında