3391 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak bakın kaç yaşında çıktı! Ahmet Haktan Zavlak’ın partneri meğer...

Ahmet Haktan Zavlak, Cavit Çetin Güner, Melda Bekcan gibi isimlerin yer aldığı 3391 Kilometre filminde İzmir karakterini canlandıran Derya Pınar Ak'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
DERYA PINAR AK KİMDİR?
İstanbul'da dünyaya gelen Derya Pınar Ak, oyunculuk kariyerine 2018 yılında Ceylan Özgün Çelik'in imza attığı Cadı Üçlemesi adlı projede yer alarak başladı.
2020'de Hükümsüz adlı dizide İnci Sefer rolüne seçilen Derya Pınar Ak, 2021'de ise Uzak Şehrin Masalı adlı dizide Nisa Tekçe rolüne hayat verdi.
2022 yılında Sevmek Zamanı adlı dizide Çiğdem rolü ile seyirci karşısına çıkan Ak, dijital platform dizisi Prens'te (2021-2022) Prenses Hasharia rolü ile izleyici karşısına çıktı.
Kariyeri ile dikkat çeken oyuncunun yaşı da merak edildi. Genç oyuncu hakkında özellikle "Derya Pınar Ak kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı.
İşte Derya Pınar Ak başta olmak üzere ünlülerin yaşları...
21 Ağustos 2001 - 23 yaşında