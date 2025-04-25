Naci Görür kimdir, mesleği ne? Naci Görür kaç yaşında, aslen nereli?

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Son günlerde sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Naci Görür, özellikle Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ve beklenen İstanbul depremiyle ilgili yaptığı uyarılarla kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi.

(sosyal medya) Naci Görür kimdir? Prof. Dr. Naci Görür, 1947 yılında Elazığ'da doğmuştur. Jeolog, sedimantoloji ile deniz jeolojisi uzmanı ve Bilim Akademisi üyesidir. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesidir. Havza analizi ve depremsellik konusunda araştırmaları vardır. Marmara Denizi ve deprem konusunda çalışan ve kamuoyunu bilgilendiren bilim insanlarındandır. Büyük İstanbul depremi sinyali mi?