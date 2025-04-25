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Naci Görür kimdir, mesleği ne? Naci Görür kaç yaşında, aslen nereli?

Son günlerde sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Naci Görür, özellikle Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ve beklenen İstanbul depremiyle ilgili yaptığı uyarılarla kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi. Sosyal medyada ve haber platformlarında ismi sıkça araştırılan Naci Görür’ün yaşı, memleketi ve akademik unvanı merak ediliyor. Peki Prof. Dr. Naci Görür kaç yaşında, nerelidir ve mesleği nedir? İşte biyografisine ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 23:49 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 23:49
Naci Görür kimdir, mesleği ne? Naci Görür kaç yaşında, aslen nereli?

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Son günlerde sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Naci Görür, özellikle Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ve beklenen İstanbul depremiyle ilgili yaptığı uyarılarla kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Naci Görür kimdir?

Prof. Dr. Naci Görür, 1947 yılında Elazığ'da doğmuştur. Jeolog, sedimantoloji ile deniz jeolojisi uzmanı ve Bilim Akademisi üyesidir.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesidir. Havza analizi ve depremsellik konusunda araştırmaları vardır. Marmara Denizi ve deprem konusunda çalışan ve kamuoyunu bilgilendiren bilim insanlarındandır.

Büyük İstanbul depremi sinyali mi?

(sosyal medya)(sosyal medya)

1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve 1971'de yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra 1973'e kadar İTÜ'de öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1977'de Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile İngiltere'de Imperial College of London'da doktora yaptı.

Depremin ardından evler güvenli mi?

(sosyal medya)(sosyal medya)

Naci Görür 1978'de Türkiye'ye dönerek İTÜ'de 1983'te doçent, 1989'da profesör oldu. 1983 yılında, 40 yaşını aşmamış, parlak bilim insanlarına verilen TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü kazandı. 2004'te İstanbul NATO Zirvesi'nde verilen Barış ve Güvenlik İçin Bilim Ödülü'nü (NATO Bilim Ödülü) aldı.

1997 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'ne (TÜBA) seçilen Prof. Dr. Naci Görür, 2011'de TÜBA üyelerinin hükûmetçe atanmasını öngören yasa değişikliği ile birlikte bu kurumdan istifa eden bilim insanlarından biridir. Bilim Akademisi asli üyesidir.

Az önce deprem mi oldu?

(sosyal medya)(sosyal medya)

17 Ekim 2022 itibarıyla Elsevier ve Stanford Üniversitesi'nin her yıl yaptığı dünyanın en etkili bilim insanları listesinde Bilim Akademisi adresi altında yer almıştır.

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