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Devrim Özkan dolandırıcıların yeni kurbanı oldu! Takipçilerini böyle uyardı

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla bir dönem sık sık magazin manşetlerinde yer alan Devrim Özkan, sürpriz bir şekilde ilişkisini sonlandırıp hayranlarını şaşırtmıştı. Ünlü oyuncu, şimdi ise bambaşka bir olayla gündeme geldi. Özkan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda adını kullanıp dolandırıcılık yapanlara karşı hukuki süreç başlattığını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 08:47 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 08:57
Devrim Özkan dolandırıcıların yeni kurbanı oldu! Takipçilerini böyle uyardı

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Ramo, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Ne Gemiler Yaktım gibi dizilerde rol alan Devrim Özkan, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla bir dönem sık sık magazin manşetlerinde yer alan Devrim Özkan, sürpriz bir şekilde ilişkisini sonlandırıp hayranlarını şaşırttı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu, şimdi ise bambaşka bir olayla gündeme geldi. Özkan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda adını kullanıp dolandırıcılık yapanlara karşı hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı harekete geçen Özkan, şu ifadeleri kullandı: "Son zamanlarda adımı kullanarak çevremdeki insanları rahatsız eden kişi veya kişiler hakkında hukuki süreci başlattığımı bildirmek isterim"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Özkan, "Adımı kullanarak gönderilen mesajlara ve yapılan aramalara itibar etmemenizi önemle rica ederim" sözleriyle takipçilerini uyardı.

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