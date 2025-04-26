Devrim Özkan dolandırıcıların yeni kurbanı oldu! Takipçilerini böyle uyardı

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Ramo, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Ne Gemiler Yaktım gibi dizilerde rol alan Devrim Özkan, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medya Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla bir dönem sık sık magazin manşetlerinde yer alan Devrim Özkan, sürpriz bir şekilde ilişkisini sonlandırıp hayranlarını şaşırttı.